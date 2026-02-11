Fernández anuncia que el Gobierno "ya está preparando las líneas de ayudas para la reconstrucción"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en su visita al municipio de Camas. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

CAMAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este la localidad sevillana de Camas, a orillas del Guadalquivir, para conocer al alcance de los daños provocados por el temporal de borrascas y la crecida del río en el término municipal, y ha trasladado a su alcalde, Víctor Ávila, que "el Gobierno ya está preparando el procedimiento y las líneas de ayudas específicas para la reconstrucción tras la declaración, en Consejo de Ministros, de Andalucía como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil".

Las precipitaciones han provocado en el municipio la caída de una veintena de árboles en el entorno urbano, señales de tráfico, daños en infraestructuras viarias, así como el desprendimiento de parte de la fachada de la plaza de toros, mientras que la crecida del río obligó, además de al desalojo de animales y zonas de cultivo de la vega, al corte del Puente de la Señorita --que comunica Camas con la capital-- para evitar riesgos en el tránsito de personas y vehículos debido al aumento del caudal de agua.

Ante esta situación, Fernández ha garantizado que "los vecinos contarán con las ayudas necesarias para la reparación de las infraestructuras y así reponerse de la situación, de manera que Camas y sus habitantes puedan retomar la normalidad lo antes posible". "En esta emergencia climática, nuestra prioridad ha sido siempre proteger a las personas y ahora llega el momento de actuar en la reconstrucción", ha aclarado.

Respecto a la situación actual en la provincia de Sevilla, ha indicado que aún permanecen desalojadas de sus domicilios medio centenar de personas, principalmente en Lora del Río, donde la UME continúa apoyando labores de achique de agua y vaciado del tanque de tormentas y en Écija, para apoyar en los trabajos de reposición del tendido eléctrico.

En el conjunto de Andalucía, ha indicado que continúa activa la situación Operativa 2 del Plan Territorial de Emergencias, con evolución más favorable que en días anteriores y un escenario general de mayor estabilidad. En torno a unas 3.000 personas permanecen desalojadas de sus domicilios, localizándose el grueso en la provincia de Cádiz y principalmente en el municipio de Grazalema, "que sigue centrando nuestra mayor atención", ha puntualizado. Es precisamente la provincia de Cádiz donde, ha explicado, el nivel de incidencias es mayor, "especialmente por las afecciones en la red viaria de titularidad provincial, que presenta daños significativos".

En cuanto a la situación de los ríos, la situación se está estabilizando en la cuenca del Guadalquivir, en la que permanecen en nivel rojo 10 puntos localizados en las provincias de Córdoba (cinco), Jaén (cuatro) y Granada (uno), además de otros 20 puntos en nivel naranja.

Por su parte, cuatro embalses de la cuenca del Guadalquivir continúan en nivel rojo en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla. Por otro lado, en la provincia de Málaga, la presa de Montejaque continúa bajo monitorización, "si bien podemos considerar un dato positivo que no se están registrando precipitaciones en la zona", ha aclarado el delegado.

También se ha referido a la situación del mapa de carreteras en Andalucía, donde hay un total de 58 carreteras cortadas, nueves menos que el pasado martes.

FERNÁNDEZ PIDE "NO BAJAR LA GUARDIA"

El delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia, a continuar atendiendo a las recomendaciones de las autoridades de la zona y a estar informados por fuentes oficiales de la situación", ya que "las previsiones meteorológicas de la Aemet mantienen avisos naranja y amarillo por vientos y fenómenos costeros a buena parte de Andalucía".

Concretamente, este miércoles está activo el aviso naranja por vientos, de hasta 90 km/h, la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez, nivel al que se suma, por fenómenos costeros, la zona del Poniente, Almería capital y la costa granadina, donde se prevén vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros.

En aviso amarillo por vientos continúan en Cazorla y Segura (Jaén), las comarcas granadinas de la Costa, Guadix y Baza, además de la zona de Poniente y la capital granadina, así como Nacimiento y Campo de Tabernas en la provincia de Almería. En Málaga también hay aviso amarillo por fenómenos costeros este miércoles.