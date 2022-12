Fernández apela al "respeto mutuo" entre instituciones y pide a los partidos avenirse "al debate democrático"

JAÉN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado al "respeto mutuo" entre instituciones y ha pedido a los partidos, "especialmente a PP, Vox y Ciudadanos (Cs), que se avengan al debate democrático en el arco parlamentario".

Y ello ante la "tensión máxima" generada desde este jueves con la convocatoria por parte del Tribunal Constitucional de un pleno de urgencia para discutir los recursos de PP y Vox a la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha indicado este viernes en Jaén y a preguntas de los periodistas sobre la referida reforma del Código Penal, de la que ha defendido que "hay ya explicaciones del Gobierno", con "una adaptación de una serie de delitos".

"No se deja en absoluto impune ningún tipo de uso indebido de los fondos de cualquier administración. Por tanto, no se despenaliza ningún tipo de ilícito", ha asegurado Fernández, quien ha añadido que "se hacen reajustes en atención a que el Código Penal tiene que estar en el contexto y circunstancias actuales".

En este sentido, ha afirmado que "no se hace para beneficio" ni cree "que vaya a haber ningún beneficio" en casos como el de los ERE en Andalucía. Al respecto, ha dicho que le "preocupa mucho más la situación vivida ayer" y continuará hasta que la semana próxima "pase por el Senado esta misma reforma".

Ha considerado que ha habido "una interferencia única en la historia de la democracia en España", donde, "fundamentalmente los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza, pretendían coartar de alguna manera, incuso amordazar, ni más ni menos que al Congreso, donde reside la soberanía popular".

"No se podía impedir, y confío que no ocurra en el Senado, el debate la tramitación legislativa de una norma, sea cual sea", ha subrayado. Distinto será, en su opinión, que "el Constitucional, con posterioridad y a través de los recursos que vienen establecidos, determine en los tiempos que correspondan si se ajusta o no a la Constitución cualquier decisión desde el punto de vista legislativo".

Por ello, tras considerar "muy grave" la posibilidad de "impedir el debate, la tramitación legislativa" en "órganos legítimos" como son el Congreso y el Senado, ha dicho esperar que "no se produzca" esa situación.

Cuestionado por si ese malestar en el ámbito nacional puede enturbiar la relaciones políticas entre administraciones en Andalucía, el delegado ha apuntado que "para nadie resulta agradable" un debate que "vaya hacia un tono que no sea estrictamente la defensa del legítimo posicionamiento en la tramitación de cualquier ley o decisión".

LÍNEA ROJA

Al hilo, ha situado como "línea roja" el "respeto total y absoluto a las instituciones", que "tienen que ser respetadas por todos los partidos políticos. De ahí que, cuando "se tensiona de tal manera que se denota una posible interferencia en la división de los poderes del Estado y en algunas de sus instituciones", se produce "una tensión máxima".

"Yo confío y apelo a que, con el respeto máximo a esas instituciones y en el ámbito competencial que cada una de ellas, Constitucional, Parlamento nacional, cada uno haga su trabajo, haya un respeto mutuo", ha declarado.

Además, se ha referido al "tono también de los partidos políticos". "Especialmente, PP, Vox y Ciudadanos, que ayer se excedieron en demasía, presionando de una manera inasumible. Que se avengan al debate democrático del arco parlamentario con el respeto absoluto a todas las instituciones", ha invitado Fernández.

En todo caso, ha destacado que "el Gobierno está demostrando un compromiso inequívoco con Andalucía con inversiones" y no solo de fondos Next Generation, sino también "con infraestructuras muy importantes" en las diversas provincias. "Ese es el objetivo, seguir trabajando para mejorar situación social y económica", ha concluido.