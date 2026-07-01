Fernández asegura que "la acción del Gobierno de España mejora de forma directa la vida de 8,7 millones de andaluces"

Archivo - Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, en un acto. Imagen de archivo - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este miércoles que la acción del Gobierno de España en el territorio "tiene un impacto directo y positivo en la vida de los 8,7 millones de andaluces". Una conclusión que ha alcanzado tras participar en la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape), en la que se ha abordado el despliegue de las medidas y políticas del Ejecutivo en las comunidades autónomas bajo la coordinación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Según ha informado la delegación del Gobierno de España en Andalucía en una nota, Fernández ha señalado que, "aunque este tipo de reuniones puedan parecer alejadas de la realidad cotidiana, sirven para coordinar la puesta en marcha de políticas que mejoran el día a día de las personas y garantizan que la acción del Gobierno llega de forma eficaz a todos los territorios". En este sentido, ha destacado que el Gobierno de España "está reforzando los servicios públicos mediante el incremento de la financiación destinada tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales".

Asimismo, ha puesto como ejemplos el aumento de la financiación para el Sistema de Atención a la Dependencia, "del que Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos recibe", o el impulso a las políticas de vivienda para facilitar el acceso a un hogar, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades.

Traducidas estas políticas a cifras, ha indicado que "las medidas dirigidas a mejorar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, entre ellas el blindaje y la revalorización de las pensiones, benefician a 1,5 millones de andaluces, así como el incremento acumulado del 60% del Salario Mínimo Interprofesional desde la llegada del actual Gobierno".

En relación con la capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias, ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas tras las borrascas que afectaron a Andalucía entre noviembre de 2025 y el pasado mes de febrero, "para las que el Gobierno de España ha movilizado más de 2.200 millones de euros destinados a ayuntamientos y a los sectores más perjudicados, gracias un sistema de ayudas ágil e inédito que ha permitido acelerar la recuperación de los territorios afectados".

Respecto a la evolución económica de Andalucía, el delegado ha asegurado que "mantiene una senda de crecimiento impulsada por medidas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ha canalizado hacia nuestra tierra más de 9.000 millones de euros, con cerca de 240.000 beneficiarios, de los que alrededor del 70% son pequeñas y medianas empresas". A ello ha sumado el desarrollo de proyectos tractores en las ocho provincias andaluzas, así como la recuperación y mejora de infraestructuras estratégicas en todo el territorio.

Para que el despliegue de todas estas medidas sea posible, ha aclarado, "la máxima lealtad institucional y colaboración entre administraciones son requisitos indispensables para que los fondos, las políticas y las actuaciones impulsadas por el Gobierno de España lleguen íntegramente a la ciudadanía".

Por ello, ha señalado que "es importante conocer qué acuerdos se están alcanzando para configurar un futuro gobierno andaluz con el apoyo de la ultraderecha, con posiciones xenófobas, homófobas, que no creen en el cambio climático ni en el estado de las autonomías, lo que podría afectar al desarrollo de políticas públicas que benefician a miles de personas en Andalucía".