Fernández de Moya promete seguir defendiendo Jaén "con uñas y dientes"

Actualizado 23/11/2015 11:24:39 CET

JAÉN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Enrique Fernández de Moya (PP) se ha despedido este lunes del que siempre ha calificado como "el mayor honor", ser alcalde de Jaén, aunque ha asegurado que seguirá luchando desde Madrid "con uñas y dientes" tanto por su ciudad como por el resto de la provincia.

Lo ha afirmado en el pleno extraordinario en el que la Corporación ha tomado en consideración la renuncia a su acta de concejal para centrarse en su labor en el Congreso de los Diputados, donde previsiblemente ocupará un escaño tras el 20 de diciembre al concurrir como cabeza de lista del PP.

Ha comenzado con un minuto de silencio por "los macabros asesinatos" de París y Mali y por la muerte de José Javier Paulano, "un chaval que luchó contra el cáncer hasta el último día de su vida". Después, se ha desarrollado el sorteo de las mesas electorales de las generales y, a continuación, ha intervenido para pronunciar sus últimas palabras como regidor. Ha sido en un discurso cargado de agradecimientos, con momentos de emoción en los que se le ha quebrado la voz y en el que también ha habido espacio para pedir disculpas.

Fernández de Moya ha recordado que ha estado al frente del Ayuntamiento cuatro años, cinco meses y doce días y ha agradecido a quienes en 2011 y este año les dieron "su confianza", así como a quienes no les votaron "porque el alcalde de Jaén lo es del conjunto de la ciudadanía". "Tuve el honor de ser el alcalde más votado en la historia democrática de Jaén (hace cuatro años) y confiaron nuevamente, no en una persona, sino en un proyecto político del PP", ha dicho no sin mostrar el "orgullo" que siente en el adiós "habiendo ganado las dos veces".

Ha expresado su gratitud, además, a los 1.453 empleados del Consistorio "por su esfuerzo y dedicación al servicio del interés general", a los medios de comunicación como "fedatarios públicos en el día a día de la actualidad de la institución más importante" y "cercana", así como a toda la sociedad en general, desde las autoridades civiles, militares o eclesiásticas a empresarios y sindicatos pasando por el movimiento vecinal y el tejido asociativo.

Junto a ello, ha valorado el trabajo de los dos gobiernos locales que ha presidido, formados por "mujeres y hombres entregados en cuerpo y alma a la ciudad" que se han "dejado la piel en circunstancias extraordinariamente difíciles". "Unidos, fuertes y cohesionados", ha resaltado de ambos equipos.

JAVIER MÁRQUEZ "ME TIENE A SU LADO PARA LO QUE NECESITE"

Son rasgos sobre los que se ha mostrado seguro de que el próximo alcalde, su "buen amigo y compañero" Javier Márquez, "preservará y establecerá como hoja de ruta de presente y futuro". "Sabe que me tiene a su lado para lo que necesite", ha manifestado no sin subrayar que "conoce perfectamente la casa y hará una extraordinaria labor".

El ya exregidor ha dado las gracias, igualmente, a los grupos políticos que han compuestos las dos corporaciones "por sus esfuerzos, propuestas, reflexiones" y criticas "constructivas", "siempre desde la legítima discrepancia pero con respeto absoluto a las personas y al planteamiento" de cada formación.

DISCULPAS

"Es éste el momento también de pedir disculpas. Y así lo hago si en algún momento, alguna intervención mía, bien dentro o fuera de este salón de plenos, no ha resultado lo más adecuada o ha podido herir algún tipo de sensibilidad. Como ser humano que soy, indudablemente me equivoco muy a menudo y todos los días, pero creánme que siempre habrá sido una reflexión hecha desde la buena fe y en el interés general", ha añadido.

Asimismo, ha tenido palabras de gratitud para el gabinete de Alcaldía, especialmente para su jefa, su hermana María del Mar, de la que ha destacado el conocimiento de la institución tras 28 años como funcionaria de carrera junto a su trabajo "incasable", "lealtad" y "rigor".

Ha sido entonces y al seguir agradeciendo el apoyo de su familia cuando la voz le ha empezado a flaquear y, aunque ha explicado que se prometió no quebrarla aunque le costara "unas palabras más que otras", no lo ha conseguido. De este modo, al hablar de las dos mujeres de su vida, su madre y su mujer, ha tenido que detenerse ante el aplauso del resto de miembros de la Corporación.

De la primera, fallecida cuando él tenía 21 años, ha afirmado que le "enseñó a ser honesto, trabajador" y dejarse "la piel en el servicio a los demás", mientras que "nunca" hubiese sido alcalde sin su esposa Charo, que ha sido su "mejor aliada" a pesar de las "renuncias" que supone el cargo y que, junto a su hijo, ha soportado "muchísimas ausencias".

UN PARTIDO QUE LE HA DADO "TODO"

"Y gracias a mi partido, que en 26 años de militancia me ha dado todo", ha agregado. Así, cuando tiene 46 años, le ha otorgado el "honor" de estar presente en cinco instituciones: el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación provincial, el Parlamento de Andalucía, el Senado "y, si los jiennenses lo estiman el 20 de diciembre, el Congreso".

Fernández de Moya ha comentado que la llamada del presidente Mariano Rajoy "fue decisiva para tomar la decisión" que este lunes se ha hecho efectiva con su renuncia, ya que le pidió que "trabajara a su lado en Madrid para seguir luchando por la ciudad y la provincia" teniendo en cuenta su "trayectoria impecable al servicio de Jaén".

Al respecto y, una vez anunciada su marcha, han sido "centenares, miles las felicitaciones" que ha recibido en las redes sociales y también en la calle, donde numerosas personas le "han repetido hasta la saciedad", según ha dicho, que "se va un alcalde honesto", "íntegro" y "trabajador".

"Termino mi etapa y allá donde esté estará mi ciudad, mi provincia, a la que defenderé con uñas y dientes, como he hecho siempre", ha concluido entre los aplausos de la Corporación y el público, en el que, entre otros, había miembros del anterior equipo de gobierno, como su exportavoz y parlamentario andaluz Miguel Ángel García Anguita, o el exalcalde Alfonso Sánchez Herrera.

SUERTE

Posteriormente, han hablado los portavoces de los grupos municipales. El de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, le ha deseado "mucha suerte en lo personal". También lo ha hecho la de Ciudadanos, Salud Anguita, que, además, le ha solicitado que desde su nueva responsabilidad luche "por Jaén y represente a los jiennenses lo mejor que pueda".

El portavoz del PSOE, Manuel Fernández, ha recurrido a palabras del pensador argentino Horacio Amezcua que dijo que "todo aquello por lo que luchamos y creemos, la libertad, la igualdad y la justicia, encuentra su máxima expresión en el despacho de un concejal porque es allí donde todos esos valores se concretan en personas con rostro".

Ha añadido que es día "para decirle adiós con todo respeto" y en "un momento que no puede ser agradable", ya que ser alcalde de la propia ciudad "es la más alta responsabilidad" de cualquier persona, a la vez que le ha deseado suerte, "exclusivamente en lo personal".

Finalmente, la portavoz del PP, Reyes Chamorro, ha manifestado un "sentir" que tiene "dualidad". En primer lugar, "alegría" por su progreso político, por que "Jaén no puede estar mejor representada" y ante la certeza de que llegará donde quieras con el "mejor aval" que supone ser "una persona honesta y trabajadora". A ello, ha unido la "tristeza" por perder "un magnífico alcalde y compañero".

La edil --que asumirá de manera accidental la Alcaldía hasta la toma de posesión del nuevo regidor-- le ha deseado "toda la suerte del mundo" no sin agradecer sus "desvelos y esfuerzos" por Jaén. "Ya saben que aquí tienen un amigo. Hasta siempre", ha contestado a todos ellos Fernández de Moya.

Con su salida del Ayuntamiento de la capital, son ya cinco los que en la provincia han experimentado cambio de titular en la Alcaldía desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo, tras los de Espeluy, Rus, Pegalajar y Cazalilla.