Fernández-Pacheco anuncia que la adecuación del Plan Forestal "se aprobará próximamente" en Consejo de Gobierno

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado esta mañana en el Parlamento que la adecuación del Plan Forestal Andaluz "ya está en su última fase de tramitación tras formalizar, superar y verificar la fase de consulta e información pública", por lo que "su aprobación se remitirá al Consejo de Gobierno en las próximas semanas".

En una comparecencia parlamentaria, el consejero ha defendido los objetivos que persigue con el cambio de rumbo emprendido a partir de la creación de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad: "Defender, conservar y mejorar el patrimonio natural andaluz y su biodiversidad desde la sostenibilidad", para lo que se han movilizado en lo que va de año 92,8 millones en diferentes actuaciones de prevención, restauración, biodiversidad y mejora en caminos en los montes gestionados por la Junta.

Para lograr todo ello, ha expuesto que el nuevo modelo de gestión forestal contempla "un conjunto de medidas de calado" que se sustentan en varios ejes. El primero de ellos es la ya citada adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030, que será "una herramienta básica para la prevención de incendios y la compensación de CO2", y una oportunidad para el medio rural y desarrollo sostenible como "generador de riqueza y empleo verde". Al respecto, ha destacado que tendrá una dotación de 330 millones de euros anuales.

La segunda de las grandes medidas es el impulso a una nueva Ley de Montes y un nuevo reglamento con el que se quiere adaptar la normativa a la nueva realidad social y forestal en un contexto de cambio climático ante la emergencia de los grandes incendios forestales, el abandono rural y la necesidad compartida socialmente de gestionar de forma sostenible los montes. El consejero ha recordado que "la actual norma es de 1992 y el reglamento, de 1997".

Ha querido destacar igualmente que "Andalucía es un ejemplo de extinción de incendios con el Plan Infoca y también pretende serlo en prevención y en política forestal sostenible". En este punto ha aprovechado para agradecer a todos los integrantes del catálogo de medios del Plan Infoca el "excelente trabajo desarrollado durante la actual campaña de alto riesgo" porque "han logrado reducir al máximo la incidencia de los fuegos y que, hasta la fecha, no han alcanzado grandes magnitudes".

La tercera de las medidas que se está impulsando es la evaluación continuada y la revisión permanente del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, que "aunque supone una labor constante de investigación es al mismo tiempo una garantía de su defensa jurídica, registral y de su integridad física".

Otro de los grandes pilares donde se asientan las nuevas políticas forestales estriba en los aprovechamientos de la madera y donde también hay un gran campo de trabajo para "potenciar la colaboración público-privada y la simplificación administrativa con el único fin de generar más empleo, progreso y bienestar". Este programa cuenta con un presupuesto inicial de 7,2 millones.

92,8 MILLONES MOVILIZADOS

Durante su comparecencia, el consejero ha destacado que de los casi 800 millones de euros consignados en los Presupuestos 125 millones son para prevención, lo cual supone un "48% más que el presupuesto prorrogado de 2022". Y ha subrayado igualmente que en las cuentas de 2023 "se ha dado prioridad a todas las vertientes de tratamientos selvícolas y que forman otro eje del nuevo modelo andaluz de gestión forestal sostenible".

Y sobre las inversiones movilizadas en 2023, ha expuesto la inversión de 34,6 millones en selvicultura preventiva sobre 12.400 hectáreas de montes que suponen 110.000 jornales en el ámbito rural, y ha recordado que recientemente se ha publicado la licitación de nuevas obras de este tipo por más de 18 millones. También se han movilizado casi 25 millones para la restauración de montes afectados por incendios.

Por último, Fernández-Pacheco ha reiterado, durante su réplica, que el hecho de que los incendios forestales "estén yendo bien este año" es un "éxito colectivo, con un papel fundamental del Infoca y de los trabajos preventivos". Asimismo, ha querido felicitar "a los otros grandes protagonistas, lo propios andaluces, que a lo mejor tienen mayor conciencia respecto a lo importante que es ser cauto, atender a las normas y cuidar el monte".

PSOE CRITICA EL "ABANDONO" DEL PATRIMONIO FORESTAL

En el turno de los grupos, la socialista Encarnación Martínez ha querido comenzar su intervención criticando al consejero por decir en una entrevista del pasado 27 de agosto que "la lagunas de Doñana no se han podido secar por un papel que se tramita en el Parlamento", una afirmación que considera "una vergüenza pública internacional". "Este papel es el que ha abierto al caja de Pandora y es al que hace mención expresa la Unesco para plantearse esa retirada del catálogo de Patrimonio Mundial". "No insulte la inteligencia de los andaluces y retiren la tramitación de la proposición de ley de regadíos", ha espetado a Pacheco.

Sobre la política forestal, ha lamentado la "no gestión" del gobierno de Juanma Moreno, que ha hecho que "nuestros montes languidezcan". "Dicha gestión debe ser un prioridad y conllevar una acción política con hechos y no con grandes titulares económicos que no llegan al territorio". "Lo que está ocurriendo con el abandono de nuestro patrimonio forestal durante estos últimos años es una pérdida de biodiversidad asociada al abandono del territorio por parte de los lugareños", ha manifestado.

Desde Vox, Purificación Fernández también ha comenzado felicitando al Plan Infoca, que "se enfrentaba a un año complicado con multitud de cambios debido a la creación de la nueva agencia", pero "se ha capeado la campaña de incendios y afortunadamente no hemos sufrido hasta el momento ningún incendio de grandes magnitudes", por lo que en Andalucía "solo han ardido 621 hectáreas en terreno entre el 1 de enero y el pasado 19 de julio, cuando en el mismo periodo del pasado año ya se computaban 8.117 hectáreas, un 92% menos de superficie quemada".

"Queremos creer que no ha sido el azar, sino que realmente desde la consejería se han proporcionado todos los medios materiales y humanos para que se produzca una auténtica labor de prevención y extinción", ha afirmado, para añadir que "culpar la presunta incidencia del cambio climático cuando en muchos casos está la mano del hombre detrás, es un ejemplo típico del argumento de los que han asumido todos los postulados del fanatismo climático".

El diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha comenzado felicitando al Infoca "por su gran trabajo", ya que en 2023 el fuego ha quemado en Andalucía "un total de 1.438 hectáreas aproximadamente, un 90% menos que el año pasado cuando ardieron más de 15.000". "El hecho de que este esté siendo un año mucho mejor que el pasado, que fue catastrófico, es en todo caso un éxito de los trabajadores del Infoca, su profesionalidad y sus trabajos de prevención durante todo el año, además a veces con muy poco recursos personales y a nivel de medios".

Además, "gracias a su lucha el Gobierno andaluz ha cedido por fin a la histórica demanda de los trabajadores del Infoca de que todo el año esté activo el 100% de la plantilla, de los recursos, etcétera". "Vamos a estar muy vigilantes en este acuerdo para que se cumpla esta reivindicación histórica", ha enfatizado Delgado.

Por último, la diputada de PP Araceli Cabello ha calificado de "muy buena noticia" la adecuación del Plan Forestal Andaluz y también el acuerdo de formulación de la Ley de Montes, porque "las dos están funcionando y las dos están avanzando", toda vez que ha afirmado que hay grupos parlamentarios que "exigen en cinco años lo que no se han autocriticado durante 37 años". "Han pasado de la dejadez a la más intensa crítica de la política forestal, una crítica que es absolutamente destructiva".