Fernández-Pacheco defiende los recursos de la Junta para los regantes y niega discrecionalidad con Baza (Granada)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la comisión parlamentaria de este miércoles - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles "la mayor cantidad de recursos que jamás ha dispuesto" la Junta de Andalucía para los regantes, y ha negado discrecionalidad para con comunidades de Baza, en el norte de la provincia de Granada, en la concesión de ayudas del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (RegadíA).

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta del parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez, que le ha interpelado en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía sobre los motivos para denegar a comunidades de regantes de Baza a participar en el RegadíA

"Si la Junta de Andalucía hubiera querido aplicar criterios de discrecionalidad a la hora de decidir qué comunidades de regantes se beneficiaban de los fondos que ponemos, nunca hubiéramos conveniado con el Ministerio" de Agricultura este plan, sino que "lo habríamos hecho nosotros", ha explicado Fernández-Pacheco.

Para acceder a estas ayudas, ha precisado el titular andaluz de Agricultura, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias "establece la necesidad de estar declarado de interés general del Estado". Por tanto, "es el ministerio el que establece" ese requisito y no la Junta, ha añadido.

Fernández-Pacheco ha mostrado en la comisión un acta de la comisión de seguimiento del convenio que rige el RegadíA con, ha detallado, la relación de comunidades de regantes solicitantes del plan cuyas actuaciones "no consta que hayan sido objeto de declaración de interés general del Estado", apareciendo, ha añadido, las de Santo Ángel, San Marcos y Siete Fuentes Negratín.

Así las cosas ha pedido a Sánchez que "no intente malmeter en la comarca" y "no invente películas donde no las hay", y ha añadido que a él le gustaría que "todas las comunidades regantes de Andalucía pudieran acogerse al plan" pues "para eso" la Junta ha "puesto la mayor cantidad de recursos que jamás ha dispuesto" en esta materia.

El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha instado por su parte a la Junta a "rectificar de inmediato" para permitir que los agricultores de la comarca de Baza puedan acogerse al RegadíA "tras rechazar su participación en el mismo", según ha precisado el PSOE en una nota de prensa.

"El rechazo de la Junta a que las comunidades de regantes puedan acogerse a este plan ha sido un jarro de agua fría y ha supuesto una enorme decepción para los agricultores de este territorio", ha señalado Sánchez.

El parlamentario socialista ha denunciado públicamente que el argumento utilizado por la Consejería de Agricultura sea que "los proyectos de inversión no están declarados de interés general del Estado", siendo a su parecer "una afirmación que no se sostiene ni técnica ni jurídicamente ya que la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 4/2023 contempla las obras de consolidación de la zona regable del Negratín en la comarca de Baza --con incidencia en los municipios de Baza, Caniles, Zújar y Freila-- como de interés general del Estado", ha subrayado.

Según Sánchez, estas denegaciones "no responden a criterios técnicos, sino a una decisión política que frena el desarrollo del campo bastetano, que impide la modernización de los regadíos y la generación de empleo en una de las comarcas más castigadas por la despoblación en Andalucía".

EL PSOE PIDE ATENDER ALEGACIONES

Así, le ha pedido a Fernández Pacheco que "atienda las alegaciones que han presentado las comunidades de regantes y apruebe su participación en el RegadíA". En ese contexto, el parlamentario socialista ha indicado que el cambio de secano a regadío tiene un "efecto multiplicador" para la economía de su zona de implantación, convirtiéndose en un motor de desarrollo de la misma.

También ha defendido que "el compromiso del Gobierno de España se ha materializado en importantes inversiones para desarrollar la red de regadíos en alta de toda la comarca y ahora se esperaba un esfuerzo similar del gobierno andaluz del PP para acometer la red en baja de regadíos".