Fernández-Pacheco pide al Gobierno "la máxima implicación" para que el recorte a la pesca de arrastre no salga adelante

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido al Gobierno central este martes "la máxima implicación" para que el recorte presupuestario que ha planteado la Comisión Europea para el sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo no salga adelante.

Así lo ha apuntado a preguntas de los periodistas en Almuñécar, en la costa de Granada, donde el titular andaluz de Agricultura ha visitado la obra de optimización del uso de las aguas regeneradas de los terciarios y la intervención de mejora en regadío de la estación depuradora de La Herradura.

En materia de pesca, "esta semana es una semana clave, sobre todo para el sector del arrastre del Mediterráneo" y "desde la Junta de Andalucía estamos profundamente decepcionados con la propuesta que ha hecho la Comisión Europea", después de que el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, reiterara al sector en Cádiz, donde se reunió con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha detallado Fernández-Pacheco, "su voluntad de desbloquear esta situación y que los pescadores pudieran contar con los días suficientes como para garantizar la rentabilidad de su actividad".

Ha lamentado en este contexto que la Junta se ha encontrado "encima de la mesa con una propuesta que vuelve a suponer un recorte de hecho a lo que ya estaba recortado de antemano" por lo que ha añadido que únicamente "queda pedir la máxima implicación al Ministerio de Agricultura".

En esa línea se lo ha expresado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que "ponga toda la carne en el asador para intentar que esa propuesta" de la Comisión Europea no salga adelante. "El sector de la pesca de arrastre lleva muchos años haciendo un esfuerzo improbo para modernizarse" y "ser respetuosos" con el medio ambiente implementando "todas las medidas que se les han exigido" de manera mayoritaria, ha enfatizado.

Por ello no se puede en su opinión "volver a castigarles porque supondría de facto la eliminación de una actividad que vertebra nuestro territorio, que forma parte del paisaje de tantísimos municipios de nuestro litoral" y "que crea muchos puestos de trabajo" de manera directa e indirecta, amén de que, "por encima de cualquier otra cosa", no "lo merecen porque ellos han cumplido su parte del trato".

Ha mostrado su confianza por último en que Planas "cuente con los apoyos suficientes para bloquearla" y "desde luego la Junta de Andalucía estará en esa tarea al cien por cien" trabajando sobre el terreno en Bruselas estos días "también para ejercer toda la presión del mundo en favor de un sector, el de la pesca de arrastre del Mediterráneo, que sin duda lo merece".