Andalucía trabaja en un Plan Forestal de 300 millones, "un pilar fundamental" contra incendios

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este jueves que el Gobierno andaluz trabaja en la elaboración del Plan Forestal de Andalucía, del que ha planteado que contará con "inversiones de más de 300 millones de euros" bajo la premisa de que "la lucha contra los incendios forestales es un pilar fundamental".

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el consejero de Sostenibilidad ha apostado por "la prevención en la lucha contra los incendios", una medida que ha considerado "debe ser el mascarón de proa" de las administraciones y que, consecuentemente, para "la Junta de Andalucía lo va a ser" de manera que se trata también de "contar con medios eficaces cuando se desata el incendio".

Además de la aspiración de "seguir invirtiendo en nuestros bosques", Fernández-Pacheco ha abogado por "reforzar el Infoca", convencido de que lo compone "un magnífico grupo de profesionales que dan una lección de valentía para salvaguardar lo que es de todos".

El consejero de Sostenibilidad ha defendido que en Andalucía "hasta ahora se están haciendo las cosas muy bien" en la lucha contra los incendios forestales, ámbito donde ha considerado a la Comunidad Autónoma "referente para España y para Europa".

En el repaso de sus competencias, el consejero ha abogado por conservar el patrimonio natural de Andalucía "sin renunciar a los beneficios de los recursos naturales como palanca de crecimiento ecomómico", para defender entonces por "impulsar normativa que genere buenas inercias", entre las que ha situado la próxima aprobación de la Ley de Economía Circular.

Fernández-Pachecho ha reivindicado la contribución de la denominada economía azul por cuanto por diferentes razones supone "el 10,5% de nuestro PIB", así como que "uno de cada 10 empleos están vinculados a la economía azul, con la actividad en el mar" de manera que Andalucía "cuenta con casi 1.000 kilómetros de costa, tiene dos fachadas, Andalucía atlántica y mediterránea", para enumerar entonces actividades relacionadas con el mar como "la pesca, el turismo, la actividad en los puertos, la construción naval, la energía eólica, o la investigación de microorganismos del mar" y colegir de ello que es "un abanico amplísimo" de actividades.

Tras asegurar que ha incurrido "el lujo de apropiarme" de una frase del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien subraya que "el futuro será sostenible o no habrá futuro", el consejero de Sostenibilidad ha defendido que "es un mensaje que la sociedad española tiene asumido, la sociedad andaluza muy especialmente" y ha reclamado que "todos los andaluces tenemos que aprender a ser sostenibles".

Fernández-Pacheco ha situado la sequía como paradigma del cambio climático, ámbito donde ha blandido los dos decretos de sequía con inversiones aprobados en la pasada legislatura para decir que "el primer decreto está ejecutado al completo y el segundo está en fase de ejecución con hasta 150 millones de euros de inversión".

El consejero ha pedido "una reflexión" por cuanto ha abogado por que "no confrontemos con el agua, con un tema tan sensible", para precisar seguidamente que "en Andalucía la gran mayoría de las competencias hídricas las tiene el Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es el 67% del territorio", Administración General del Estado a la que ha reclamado que "apruebe decretos de sequía por el Gobierno, que ejecuten obras de su competencia".

Fernández-Pacheco ha planteado que "la solución no son solo las desaladoras, los trasvases, las aguas regeneradas, es el ciclo integral del agua" para concluir en que "tiene que ser la legislatura del agua", una competencia de la Consejería de Agricultura, aunque "es tan trasversal que a todos nos debe ocupar".

"NO VAMOS A PRESENTAR BATALLA JUDICIAL, NO QUEREMOS"

Preguntado por las discrepancias con el Gobierno sobre el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de ahorro energético, el consejero de Sostenbilidad ha afirmado que "no vamos a plantar batalla judicial, no queremos presentar batalla judicilal", con la convicción de que "deberíamos confrontar lo mínimo posible" y abogar por elaborar "medidas que funcionen", por cuanto "no podemos seguir como vamos, con una escalada inflacionista", además de poner el acento en que "la falta de soberanía energética de nuestro país nos lleva a una situación crítica".

Fernández-Pacheco ha subrayado que "hemos echado en falta la cogobernanza, medidas en todo el territorio, convocar a las comunidades autónomas para pedir su opinión, para permitir aportaciones de los territorios", antes de apelar a "tener en cuenta la singularidad de Andalucía, sobre todo, en estos meses de verano" con las medidas de ahorro energético impulsadas, así como ha recriminado al Gobierno que "se limita a insultar al líder de la oposición (Alberto Núñez Feijóo) en vez de sentarse en una mesa con la oposición y los territorios".