El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se reúne con Enaire para coordinar la seguridad y los protocolos de emergencias en el marco aéreo de zona Sur. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido con responsable de la entidad pública empresarial Enaire, gestor de la navegación aérea en España, para coordinar las medidas de seguridad y revisar los protocolos de actuación en caso de emergencias en el marco aéreo de la zona Sur.

Como detalla la Delegación en un comunicado, el objetivo de este encuentro es "analizar los servicios que Enaire presta para que la navegación aérea sobre el territorio andaluz se desarrolle de forma segura, fluida, eficiente y sostenible, tanto en ruta como en aproximación y control".

La Dirección Regional Sur con centro de centro de control en Sevilla gestiona 179.000 kilómetros cuadrados sobre los que en 2024 operaron 537.000 vuelos. Las principales rutas tienen como destino y origen en el aeropuerto de Málaga- Costa del Sol, destino y origen Canarias y Sudamérica, así como destino y origen Marruecos.

Además, esta dirección regional presta servicio a los aeropuertos de Sevilla, Jerez, Granada, Almería, córdoba, Base Aérea de Morón, Basa Aeronaval de Rota, Melilla y Base Aérea de Talavera de la Reina.

Junto a Pedro Fernández han estado el director de Coordinación Civil Militar de Enaire, Juan Ángel Treceño, el director regional de Navegación Aérea Región Sur, Oscar Royano, y el jefe del Departamento de Protección y Gestión de Emergencias, Sergio Torres.