Fernández señala que el aval a la amnistía evidencia su "absoluta legalidad" y pide acabar con el "ruido" de la derecha

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández/Archivo - EUROPA PRESS/ FRANCISCO J. OLMO - Archivo

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que el aval a la Ley de Amnistía confirma lo que el Ejecutivo venía manteniendo "desde el origen", que es una norma que cumple "absolutamente" con la Constitución y con el derecho nacional, y que "nada afecta" al derecho de la Unión Europea.

Durante su visita a Beas de Segura (Jaén), y a preguntas de los periodistas, Fernández ha destacado que este paso "pone de manifiesto la autonomía que tienen los distintos países para llevar a cabo este tipo de actuaciones y de leyes" que, según ha subrayado, "preservan, conservan y son absolutamente constitucionales".

Asimismo, ha calificado este hecho como "un gran paso", y ha manifestado que "debe de acabar ya con el ruido" que, a su juicio, han llevado a cabo "de forma interesada" los partidos políticos, "especialmente" de la derecha, durante "este largo periodo de tiempo" hasta que finalmente se ha consolidado la "absoluta legalidad" de la norma.

Las declaraciones de Fernández se producen después de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.