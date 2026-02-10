Fernández traslada en Granada su preocupación por los daños sufridos en Dúdar y Quéntar, con accesos cortados

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el centro, junto con el alcalde de Quéntar, Francisco Martín - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

DÚDAR (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández ha expresado este martes su especial consideración hacia los alcaldes de municipios pequeños como los de Dúdar y Quéntar, en la comarca de la Vega de Granada, donde se han visto cortados sus principales accesos y ha habido instalacioens que han quedado cortadas como una piscifactoría ubicada en término quenteño.

Fernández ha realizado estas visitas acompañado del subdelegado, José Antonio Montilla, mostrando su apoyo a unos alcaldes que "han estado, desde el primer segundo, atendiendo a sus vecinos", según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

"Tienen la total disposición del Gobierno de España para afrontar esta situación" y en este sentido el delegado ha detallado que "Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha trasladado a las administraciones propietarias de infraestructuras dañadas y afectadas por un cauce en la provincia su total colaboración para la reparación de carreteras, caminos y puentes, por lo que pueden comenzar la reparación urgente solo con notificarlo previamente para que los vecinos puedan retomar la normalidad cuanto antes".

Ha calificado la situación en la provincia de Granada como "preocupante" porque a las lluvias se les suma el deshielo de Sierra Nevada lo que incrementa el caudal de agua en los cauces y, por otro lado, el deslizamiento de material en laderas "lo que está generando complicaciones en el acceso a municipios que quedaron incomunicados y ahora tienen difícil acceso". Es el caso de Dúdar, Quéntar, Lugros, Polícar, Beas de Guadix y Bayacas (pedanía de Órgiva) en la Alpujarra.

En el caso concreto de Dúdar, donde ha estado acompañado por su alcalde, Nicolás González, que "se ha podido habilitar un paso alternativo a la carretera GR-3201, destrozada por el temporal y principal acceso a la localidad, sin embargo queda una de sus barriadas muy afectada por el colapso de un puente sobre el río Aguas Blancas, en el que ya se puede actuar por la vía de urgencia si la diputación provincial lo considera, tal y como se le ha trasladado desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ". Al destrozo de los dos puentes de la localidad, se suman los daños en parcelas agrícolas e inundaciones en viviendas.

INSTALACIONES Y UNA PISCIFACTORÍA DESTROZADAS

En una situación similar se encuentra Quéntar, donde ha acudido con el alcalde, Francisco Martín, cuyo principal acceso por la carretera GR-3201 permanece cortado por el deslizamiento de laderas y desprendimiento de rocas sobre la carretera. Uno de los puentes también ha quedado destrozado, así como numerosos caminos rurales, pasos y badenes, parcelas e instalaciones agrícolas, ganaderas y una piscifactoría.

Teniendo en cuenta que la emergencia se mantiene en nivel operativo 2, Fernández ha hecho un llamamiento a "no podemos bajar la guardia" y ha reclamado "máxima precaución a la población en sus desplazamientos, especialmente a quienes residen cerca de cauces inundables, para lo que ha pedido mantenerse permanentemente informados y atentos a las recomendaciones de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.