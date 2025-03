Férriz presenta "un tsunami de avales" para liderar el PSOE de Jaén y levantar a este "gigante dormido"

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz ha presentado este martes "un tsunami de avales" a su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Jaén, con 1.164, "el máximo permitido en papel". A ellos se suman más en este formato y otros "cientos" 'on line', en lo que ha calificado de una "revolución que en algunos casos está siendo la de los valientes" y que va a permitir hacer "historia" con primarias, en las que la militancia puede despertar al "gigante dormido" que es este partido.

Así lo ha indicado a los periodistas tras registrar en la sede provincial, junto al alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, estos apoyos a liderar el PSOE jiennense, cargo al que también aspira el alcalde de Arjona, Juan Latorre.

Férriz ha destacado que la "ola de ilusión" que apreció al plantear su precandidatura "se ha convertido en un tsunami de avales" --el mínimo era 873--, de ahí que haya agradecido a quienes "en todos los rincones de esta provincia" han "dado su aval de una manera libre, sin nadie que los presione, sin nadie que los condicione".

"No solo nos han dado el aval, sino que han hecho historia. En este partido después de 106 años vamos a votar los militantes y las militantes y vamos a hacerlo gracias a esos avales que nos han dado la llave que abre la puerta de la democracia interna, que abre la puerta de las urnas", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que esa decisión "únicamente está en las manos de la militancia", que es la que va a permitir "un cambio real" y que puede hacer "que por primera vez también en 106 años haya una mujer al frente de la Secretaría General" y "un equipo que no está condicionado ni que depende de nadie".

"Y, desde luego, esa militancia puede permitir el próximo 16 de marzo que levantemos a este gigante dormido que es el PSOE de Jaén", ha asegurado la parlamentaria, quien ha valorado que cada día "son más los militantes que se suman a esta revolución que en algunos casos está siendo la revolución de los valientes".

Al hilo, ha garantizado que solo tienen un objetivo: lograr "un partido fuerte, a la máxima potencia, con la maquinaria engrasada para derrotar a la derecha, para alejarla" de la Diputación, del Gobierno de España y de los municipios en los que el PSOE gobierno; "pero también para debilitarla" donde no gobierna y para "expulsar" a Juanma Moreno de la Junta de Andalucía "y hacer presidenta María Jesús Montero".

"Ese es nuestro objetivo y hoy estamos un poquito más cerca de ello", ha dicho una "tremendamente feliz" Ángeles Férriz, quien ha destacado que "avalar es un acto de compromiso con la candidatura, puesto que aparece tu nombre y tus apellidos".

MILITANCIA CON MAYORÍA DE EDAD

Preguntada por si está siendo un proceso sin injerencias, ha señalado que "lo de las injerencias, que cada cual lo califique como quiera", al tiempo que ha defendido que "la militancia es mayor de edad" y es la que "ha dado lo mejor de sí en la historia" de esta formación.

Esa militancia, a su juicio, "se ha ganado el respeto y el derecho a avalar y votar libremente", de modo que ha instado a dejar que decida. Al respecto, cuestionada por si da por segura la votación el 16 de marzo y descarta un consenso con el otro precandidato, ha reiterado que no descarta "absolutamente ningún acuerdo".

Ha matizado, no obstante, que "los dos únicos intentos de acuerdo que ha habido" han sido de su parte hacia Latorre y, "si la otra parte quiere acordar, no tiene más" que llamarla, puesto que siempre va "a estar abierta al diálogo".

"Además, el diálogo nos puede hacer fuertes y la fortaleza nos hace imparables. Pero, desde luego, a día de hoy, creo que los dos tenemos los avales y a mí también me parece una muy buena noticia que los militantes vayan a poder votar", ha añadido, no sin reiterar que no va a retirar su candidatura "y ahora, después de este tsunami de avales, menos".

En esos apoyos figura, entre otros, el del denominado movimiento de base Reconstrucción PSOE-Jaén. "Al final, esta revolución también implica que sumemos a cuanta más gente mejor y para nosotros pues ha sido una grata noticia que estos compañeros y compañeras se sumen también al cambio", ha manifestado al respecto.