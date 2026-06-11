El Festival de la Guitarra lleva la IA y el flamenco a la terraza del Hesperia en dos actividades gratuitas

Los guitarritas Rafa Porti y Alfonso Linares. - FESTIVAL DE LA GUITARRA

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), amplía sus escenarios más allá de los teatros de la ciudad con dos actividades previas, abiertas al público en la terraza del Hotel Hesperia Córdoba.

Según ha informado la organización en una nota, se trata de "una apuesta coherente con la vocación del certamen de convertir Córdoba entera en escenario y de tender puentes entre la guitarra y los públicos más diversos", pues cordobeses y visitantes comienzan a llegar estos a la ciudad atraídos por una de las citas musicales más singulares de Europa. "No es casualidad que fuera precisamente la terraza del Hesperia la que el 9 de junio acogió la presentación oficial del festival, con Aslándticos en directo ante prensa e invitados", han resaltado.

La primera cita es este viernes, 12 de junio, a las 19,00 horas en el River Lounge Bar del hotel. Pablo Salinas, músico que en el marco del programa formativo del festival imparte el curso 'Guitarras, robots e inteligencia artificial' en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, conduce una masterclass abierta bajo un provocador punto de partida: ¿Qué pasaría si tu guitarra pudiera generar ideas armónicas completas?

Durante la sesión, Salinas explorará cómo la inteligencia artificial puede actuar como co-compositor al servicio del intérprete: generando acompañamientos, proponiendo nuevas composiciones o desarrollando ideas armónicas a partir de un material inicial. La actividad incluirá además una demostración en directo con robot, ofreciendo una mirada concreta y práctica sobre los retos y las oportunidades que esta tecnología abre para los creadores musicales. La asistencia a la masterclass requiere confirmación previa a través del hotel.

Salinas no llega al festival solo como docente: el multiinstrumentista es también uno de los intérpretes del estreno absoluto de 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas', la ópera electrónica de gran formato con la que Teddy Bautista regresa a los escenarios el 3 de julio en el Gran Teatro, junto a 18 artistas en escena y bajo la dirección escénica y coreográfica de NurilandS.

El 17 de junio, a las 21,30 horas, la terraza panorámica del Hesperia Córdoba --con la Mezquita-Catedral y el Guadalquivir como telón de fondo-- acoge un concierto de guitarra flamenca protagonizado por Rafa Porti y Alfonso Linares, dos artistas del panorama musical cordobés que representan miradas complementarias sobre el instrumento.

Porti, guitarrista de Cosita Wena y compositor solista, lleva al escenario su visión contemporánea del flamenco y su capacidad de dialogar con las corrientes más vivas del género sin perder el hilo con la tradición. Junto a él, Alfonso Linares, profesor del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, compositor y guitarrista solista, ofrece una lectura donde técnica, sensibilidad y conocimiento profundo de la guitarra flamenca se funden en una interpretación de madurez y rigor. Dos maneras de entender el mismo instrumento que, sobre la terraza del Hesperia, construirán una noche que la ciudad difícilmente tendrá en otro lugar. La entrada es libre hasta completar aforo.

Organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, el Festival de la Guitarra de Córdoba celebra en 2026 su 45ª edición con un programa oficial que se desarrolla del 1 al 11 de julio en los Teatros de Córdoba --Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de la Axerquía-- y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Nacido en 1981, el festival se ha consolidado como uno de los grandes certámenes musicales de Europa gracias a su carácter antológico y monográfico: la guitarra como argumento en toda su diversidad, desde el flamenco y la música clásica hasta el jazz, el rock y la vanguardia. A los conciertos se suma un programa formativo en el que los propios artistas del cartel imparten cursos, clases magistrales y encuentros abiertos con el público, convirtiendo Córdoba en un espacio de transmisión y encuentro alrededor de un instrumento que es, al mismo tiempo, patrimonio y lenguaje universal.