El festival Mangafest, de videojuegos, cultura asiática y entretenimiento, llegará a Jaén los días 8 y 9 de noviembre

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Mangafest, de videojuegos, cultura asiática y entretenimiento, llegará a la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) los próximos días 8 y 9 de noviembre.

Su organizador, David Herrera, y el concejal de Juventud, José Manuel Higueras, han sido los encargados de presentar este jueves este evento, que "se ha consolidado ya como el mayor" de Andalucía en esta temática, según ha informado el Ayuntamiento.

El edil ha añadido que cuenta un año más con el apoyo del Consistorio jiennense, a través de su área de Juventud, y ha recordado que desde el primer momento en que conocieron el proyecto de Mangafest no tuvieron "ninguna duda en respaldarlo".

"Es un festival diseñado especialmente para los jóvenes, para los amantes del manga, una cultura en auge que abarca series, 'streamers', videojuegos y una industria muy importante en nuestro país. Estoy convencido de que esta edición será un éxito absoluto", ha afirmado.

Por su parte, Herrera, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, ha señalado la ambiciosa programación de esta edición, en la que habrá múltiples zonas temáticas. "Una de ellas estará dedicada al mundo de los videojuegos, con torneos, zona de juego libre, experiencias de realidad virtual y muchas novedades del ocio digital", ha destacado.

También habrá un espacio dedicado al arte y la creatividad con alrededor de 50 expositores, entre artistas, artesanos y comerciantes que ofrecerán sus creaciones, ilustraciones y material promocional relacionado con el manga, el anime y las series más populares.

El escenario principal acogerá durante el fin de semana concursos de 'cosplay', exhibiciones de K-pop y retos para encontrar, por ejemplo, a los mayores expertos en anime y manga de la provincia.

Una de las grandes atracciones de esta edición será un espectáculo de doblaje en directo con algunos de los actores de voz más icónicos de 'Los Simpson' en castellano. El 8 de noviembre, el escenario principal recibirá a Carlos Ysbert (voz de Homer), Isatxa Mengíbar (Lisa), Sara Vivas (Bart) y al artista multidisciplinar y actor de doblaje Hermoti.

Compartirán anécdotas, recrearán escenas míticas de la serie y realizarán divertidas parodias en vivo en "un encuentro que promete ser uno de los momentos más memorables del fin de semana".

Las entradas para este festival ya están disponibles en mangafest.es/jaen, donde el público puede beneficiarse del nuevo sistema de tramos con precios especiales. Además, hasta el 23 de octubre, estará activa una promoción especial tres por dos en entradas de sábado y domingo.