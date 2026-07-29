El Festival Piconrock celebra tres lustros convirtiendo a Jérez del Marquesado (Granada) en referente del rock andaluz

La diputada de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado la XV edición del Festival Piconrock, junto al alcalde de Jérez del Marquesado, José Ángel Pereda. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado la XV edición del Festival Piconrock, junto al alcalde de Jérez del Marquesado, José Ángel Pereda, y representantes de la Asociación Cultural Piconrock.

El evento, que se celebrará el próximo 15 de agosto, alcanza sus quince años de trayectoria consolidado como uno de los festivales musicales de referencia de la provincia y como un ejemplo del papel que la cultura desempeña en la dinamización del medio rural.

Caracuel ha subrayado que "el Piconrock es un ejemplo de cómo la cultura puede actuar como un potente motor de dinamización social y económica en comarcas que afrontan el reto de la despoblación".

"Este festival demuestra que la ilusión, el compromiso y el trabajo son capaces de convertir una iniciativa nacida del voluntariado en un acontecimiento con proyección andaluza, generando oportunidades para el territorio y situando a un municipio de menos de mil habitantes en el mapa cultural de nuestra comunidad autónoma".

Por su parte, el alcalde de Jérez del Marquesado ha remarcado que "este año, trasladamos el evento al polideportivo municipal para ganar en capacidad de aforo y, además, habilitaremos transporte público desde la capital para que quien lo desee pueda venir a nuestro municipio a disfrutar de un festival muy consolidado".

QUINCE AÑOS DE CRECIMIENTO

Nacido en 2008 gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes del municipio, el Festival Piconrock ha experimentado una evolución constante hasta convertirse en el tercer festival con mayor afluencia de la provincia de Granada.

A lo largo de estos tres lustros, el proyecto ha mantenido intacta su esencia participativa y su vinculación con el territorio, demostrando que la implicación ciudadana puede dar lugar a propuestas culturales de gran alcance.

La edición de 2026 incorpora un nuevo modelo de gestión colaborativo en el que la Asociación Cultural Piconrock continúa al frente de la dirección artística y de la organización técnica del festival, preservando el espíritu que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios.

Como principal novedad, la empresa almeriense Crash Music se suma este año para reforzar la promoción nacional del evento y ampliar su capacidad de difusión.

La decimoquinta edición estará marcada por un cambio de ubicación, ya que el festival se traslada excepcionalmente al Polideportivo Municipal debido a las obras de remodelación y a las necesidades de seguridad que afectan a la tradicional Plaza del Molino.

El momento más emotivo llegará con el homenaje a Alberto, integrante de la Asociación Cultural Piconrock fallecido el pasado año, cuya dedicación y trabajo desinteresado fueron fundamentales para el crecimiento de este proyecto colectivo y para consolidar la familia piconera que hoy continúa impulsando el festival.

PROGRAMACIÓN

El cartel de esta edición reúne algunas de las propuestas más destacadas del panorama musical actual. Encabezará la programación Derby Motoreta's Burrito Kachimba, una de las bandas más reconocidas del rock alternativo nacional gracias a su inconfundible mezcla de rock andaluz, psicodelia, flamenco y sonidos progresivos.

Junto a ellos actuará la formación almeriense En Espera, que volverá a demostrar la fuerza de su directo con una combinación de rock & roll y ska festivo.

La programación se completa con Mügre, banda andaluza de rap-metal que destaca por la contundencia de sus actuaciones en vivo; Chingo Kids, cuya propuesta de 'verbena punk' se ha convertido en una de las más originales y divertidas del circuito; y DJ PCR, encargado de cerrar la noche con una sesión marcada por el punk rock y el ambiente festivo que caracteriza al Piconrock.

Como en ediciones anteriores, el festival mantendrá su carácter cercano y popular ofreciendo zona de acampada libre y aparcamiento gratuito para las personas asistentes.

Las entradas para asistir al XV Festival Piconrock ya se encuentran disponibles a través de la página web oficial del festival.