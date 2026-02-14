Finaliza el Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén 2026

Imágen de la actuación en la final de los Carnavales de Jaén, del primer premio en comparsa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén 2026 ya tiene ganadores tras una final "muy reñida", celebrada este pasado viernes en el Teatro Infanta Leonor y en la que participaron tres chirigotas y tres comparsas ante un teatro lleno de público que "disfrutó intensamente de cada actuación sobre el escenario" antes de conocer los ganadores de cada modalidad.

Una final en la que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Julio Millán; la concejal de Cultura, María Espejo y la concejal de Urbanismo, África Colomo. El fallo del jurado se ha dado a conocer tras la última actuación, poniendo el broche a una cita que "volvió a demostrar el alto nivel del carnaval jiennense y de las agrupaciones participantes", según ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

En la modalidad de chirigotas, el primer premio fue para la 'Peña Carnavaleira Neymar, que por bien no venga', mientras que el segundo puesto recayó en 'Los Working Dead', la chirigota de Los Mimos de Torredonjimeno, y el tercer premio fue para 'Umirdah y Pasiensiah', de Úbeda.

En cuanto a comparsas, el primer premio fue para la comparsa de Martos 'Robin Ojú', seguida por 'El Verdugo', de Vilches, que obtuvo el segundo puesto, y el tercer premio para la comparsa jiennense 'Con la música a otra parte'.

Según el Consistorio, "la final destacó por el nivel artístico de las agrupaciones", valoradas por un jurado presidido por la presidenta de la Asociación de Amigos de la Ópera de Jaén, María Rosa Vallecillo Gámez; actuando como secretario, el carnavalero perteneciente a la chirigota 'Los Maradones', Rafael García Sánchez; y como vocales, el carnavalero perteneciente a la chirigota de Jamilena, Lázaro Moral Cazalla; el redactor de Diario Jaén, Francisco Gaitán y la diseñadora y maquilladora, Elena Garzón Chica.

Como suplentes participaron el carnavalero perteneciente al 'Cigarrón' y a 'Ajopringue', antifaz de oro y pregonero del carnaval 2011, Miguel Villar Colmenero y el también antifafaz de oro y perteneciente al 'Chiricoro de los Goya', José Campos Olivas. El jurado en su deliberación ha tenido en cuenta el vestuario, la puesta en escena, y la calidad tanto de las letras como de la interpretación de las agrupaciones participantes.

Los premios otorgados en la final han sido de 3.000 euros para el primer premio, 1.800 euros para el segundo y 1.300 euros para el tercero en ambas modalidades, reconociendo el esfuerzo en la puesta en escena, el vestuario, las letras y la calidad interpretativa de las agrupaciones participantes.