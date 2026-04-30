Firmado el preacuerdo del convenio de Jaén de industrias de la madera y afines con una subida mínima del 9,5%

Archivo - Imagen de archivo una empresa de reciclado de madera - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT FICA Jaén ha firmado el preacuerdo del convenio provincial de industrias de la madera y afines, que afecta a unos 3.000 trabajadores en Jaén.

Tras más de cinco meses y medio y diez reuniones, patronal y sindicatos han firmado un preacuerdo para los años 2026, 2027 y 2028 Desde UGT FICA Jaén, se ha indicado que el incremento salarial de este año 2026 es del 4,5 por ciento, para el próximo año 2027 y el 2028 será del 2,5 por ciento, con cláusula de garantía salarial para estos dos últimos años, con lo que la subida acumulada es como mínimo del 9,5 por ciento.

Los efectos económicos del convenio serán desde el 1 de enero del 2026 y la redacción del texto definitivo se realizará en próximas reuniones. Se ha fijado un plazo mínimo de 15 días y máximo de seis meses para definir la adecuación de las categorías profesionales, que supondrá otro incremento salarial para algunos trabajadores.

Desde UGT FICA Jaén se ha valorado "muy positivamente" esta subida salarial, que "aproxima un poco más las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector a la realidad actual".