Por Andalucía pide el voto en Huelva para "recuperar los servicios públicos y el futuro de la mayoría social"

Acto de inicio de campaña de Por Andalucía en Huelva. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha dado este jueves el pistoletazo de salida a la campaña electoral en la provincia de Huelva con un acto celebrado en la parque de la Luz, en la barriada de El Higueral, donde ha instalado un punto informativo y ha llevado a cabo un reparto de material entre la ciudadanía dentro de la campaña 'tú a tú' de cercanía con la gente.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, el número tres de la candidatura por Huelva, David F. Calderón, ha apelado directamente al apoyo en las urnas para "recuperar el gobierno andaluz para la mayoría social" frente a un Ejecutivo que, a su juicio, "ha sido entregado al 1% de los más ricos".

En este sentido, ha asegurado que Por Andalucía es "un proyecto de esperanza y de futuro" y ha defendido que "hay recursos suficientes, pero "hay que dejar de hacer regalos fiscales a los ultrarricos para garantizar servicios públicos de calidad".

Calderón ha situado la sanidad como "uno de los ejes prioritarios del programa", comprometiéndose a "recuperar la sanidad pública andaluza" y a poner en marcha infraestructuras pendientes en la provincia como el hospital Materno Infantil o los centros hospitalarios de alta resolución.

"No es asumible que haya onubenses esperando hasta 20 días para atención primaria, un año para un especialista o hasta dos años para un diagnóstico", ha criticado.

En materia de vivienda, ha señalado la "necesidad" de impulsar un parque público que permita a la juventud acceder a un hogar digno, subrayando que "Huelva tiene una de las edades de emancipación más altas del país". Asimismo, ha defendido una "política de dependencia eficaz", basada en la gestión directa y en la reducción de las listas de espera.

Por su parte, la número dos de la candidatura, Carmen Contreras, ha puesto el foco en la situación de la mayoría social andaluza, señalando que "la clase trabajadora, cada vez tiene un futuro más inaccesible y con más incertidumbre".

En este sentido, ha advertido de las dificultades actuales para acceder a derechos básicos, ya que "hay incertidumbre ante una vivienda que es casi imposible, una sanidad pública cada vez más colapsada y una educación cada vez más deteriorada".

Contreras ha defendido que el objetivo de la coalición pasa por "recuperar lo público, fortalecer los servicios esenciales y garantizar una administración que gobierne para el bienestar de las personas".

Asimismo, ha realizado un llamamiento a la participación y al voto para "dar un giro a las políticas actuales y construir una Andalucía con mayor calidad de vida para todos". Desde Por Andalucía han subrayado que el objetivo es "recuperar Andalucía para las familias trabajadoras" y han mostrado su confianza en que "la mayoría social onubense dará una alternativa en las urnas" el próximo 17 de mayo.



