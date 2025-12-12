La fiscal superior de Andalucía afirma que los fallos en pulseras antimaltrato "son innegables" y llama a resolverlos

Archivo - La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha señalado este viernes que los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato son "innegables" y ha llamado a "resolver los problemas que existen" para que funcione bien la geolocalización y garantizar la protección de las mujeres.

Tárrago ha argumentado que "si lo que pretendemos es proteger, potenciar la defensa y la seguridad de las mujeres" estas dificultades "no se pueden negar", aunque se estén "intentando resolver" y sea cierto "que ha disminuido la problemática".

La fiscal andaluza ha recordado en declaraciones a los periodistas durante un encuentro con motivo del cierre del año que estos fallos en las pulseras han sido expuestos en las comisiones provinciales de violencia de género y en la propia memoria de la Fiscalía, y trasladados al Observatorio contra la Violencia del CGPJ.

"Se está intentando resolver" y "ha disminuido la problemática, sí, pero no se puede negar que ha existido, si no estaría yo faltando a la verdad", ha expuesto, al tiempo que ha reclamado que "se sigan resolviendo las dificultades y los problemas que se produjeron" con el cambio de empresa para que la geolocalización de los dispositivos funcionen correctamente.

Preguntada sobre el número de mujeres que podrían estar afectadas, ha explicado que no hay "soporte informático" para poder extraer esos datos y así se lo comunicó a la Fiscalía General del Estado.

La fiscal también se ha pronunciado durante su intervención sobre la reforma por la que los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer se ocupan ya de todos los delitos contra la libertad sexual y de trata de seres humanos cuando la víctima sea una mujer, que supone mayores competencias y "mayor atasco de asuntos" aunque también ha habido un refuerzo de plantillas.

Ha recordado, en este contexto, que ya han sido 14 las mujeres asesinadas, cuatro más que el año pasado por estas fechas, en lo que considera un "fracaso social en la lucha contra la violencia de género".

OTRAS MATERIAS

En materia de seguridad y salud en el trabajo, en Andalucía ha habido tres investigaciones más que el año anterior y han sido 54 las investigaciones por muertes en accidentes laborales, con aumento en Sevilla y en Málaga.

Tárrago ha destacado el convenio firmado con la Consejería de Empleo en esta materia y en virtud del cual la Fiscalía contará con mayor información en sus investigaciones, además de crearse la figura del interlocutor para poder conectar con él.

Sobre narcotráfico, se ha referido al incremento de los enfrentamientos violentos de las bandas organizadas contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al asentamiento de "cada vez más bandas trasnacionales en el Campo de Gibraltar y a lo largo de toda la Costa del Sol".

Preguntada sobre la futura mudanza de la Fiscalía Superior de Andalucía a la Real Chancillería de Granada, Tárrago confía en que se hagan los trabajos de adecuación necesarios para que su departamento regrese a esta sede "con la dignidad y la representación que precisa" y que será --ha dicho-- "en iguales condiciones o similares a las del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", que también está allí.

Opina además que la Fiscalía Superior permanecerá en el edificio del antiguo Banco de España en Granada más allá del próximo año entre que se licita y acomete el proyecto.