La Fiscalía General del Estado propone renovar a Fernando Sobrón como jefe de Córdoba

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha decidido proponer al Gobierno el nombramiento de Fernando Sobrón Ostos para renovar como fiscal jefe en la provincia de Córdoba, cargo en el que lleva desde el año 2021.

Según ha detallado el Ministerio Público, Fernando Sobrón Ostos es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo y lo Social.

Al respecto, Peramato ha señalado que "su currículum y su minucioso plan de actuación muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales y el trabajo en equipo".

Tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, la fiscal general ha decidido el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Público que propondrá al Gobierno. Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos tras la publicación de la Orden PJC/7/2026 de 13 de enero (BOE del 15 de enero de 2026).

Peramato ha basado su elección en "criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía".