Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos de más de 700.000 euros en Órgiva (Granada)

GRANADA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos realizado por el Ayuntamiento de Órgiva (Granada) para el pago de más de 700.000 euros en facturas después de que la medida se aprobara en pleno en mayo de este año pese a los supuestos informes desfavorables de los técnicos.

En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía acuerda incoar diligencias de investigación preprocesal por este asunto y requiere al Ayuntamiento la documentación relativa a este expediente para indagar en el asunto.

El Pleno del Ayuntamiento de Órgiva aprobó este gasto extra en el pleno del pasado 30 de mayo con el objetivo de pagar facturas emitidas en los ejercicios 2023 y 2024 con cargo al presupuesto de este año. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de los grupos del gobierno local, PP-UCIN.

El grupo socialista llevó el asunto a la Fiscalía alegando que el acuerdo se adoptó a pesar de que "el expediente reconocía expresamente la ausencia de procedimiento legal alguno, la inexistencia de crédito adecuado y la vulneración de las normas esenciales de contratación del sector público".

Ello además de la presunta existencia de informes preceptivos y desfavorables de la Intervención y Secretaría General que "advertían inequívocamente del carácter nulo de las obligaciones reconocidas, de la ausencia de expediente administrativo, de la contratación válida y de cobertura presupuestaria, instando expresamente a la revisión de oficio como única vía legal".

Los socialistas adjuntaron a la denuncia el informe jurídico del área de Secretaría, el informe de Intervención y el acta de la sesión plenaria.

Conforme a lo expuesto, el Ministerio fiscal sostiene que "no puede descartarse la existencia de delito si bien deben practicarse determinadas diligencias necesarias para dilucidar si nos encontramos ante una infracción administrativa o penal", por lo que ha incoado diligencias.