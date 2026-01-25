Fiscalía pide 12 años de cárcel para el acusado de atacar con un machete a un hombre en el centro de Granada

Archivo - Fiscalía. Archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

La Fiscalía de Granada solicita una pena de 12 años de prisión y tres años de libertad vigilada para el acusado de atacar con un machete a un hombre en el Paseo del Salón en septiembre de 2022 poniendo en riesgo su vida.

Los hechos serán juzgados el próximo 17 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. El presunto agresor, en prisión provisional por estos hechos, está acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa.

La agresión se produjo sobre las 21,30 horas del 6 de septiembre de 2022, cuando la víctima se encontró con el procesado cuando paseaba por el Paseo del Salón. Ambos se conocían con anterioridad y entablaron una conversación, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

En un momento dado, la víctima se apartó para orinar en unos matorrales y el acusado se lo recriminó. Seguidamente, "de modo súbito e inesperado" sacó de un bolso un machete y presuntamente le asestó dos golpes.

Uno de ellos fue en el abdomen y el otro en el muslo de la pierna derecha, y le dijo "tú ya estás muerto".

La víctima huyó apresuradamente para evitar una nueva agresión y fue asistido por viandantes que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

Como consecuencia de estos hechos sufrió dos heridas incisas en la pared abdominal y en el muslo derecho por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El fiscal mantiene que las heridas pusieron en riesgo su vida y, de hecho, la víctima reclama tanto por las lesiones como por las secuelas que le han quedado.

Además de los doce años de prisión, el fiscal pide que se prohíba al acusado comunicarse o acercarse a menos de 200 metros del otro hombre durante 15 años y que le indemnice en 29.640 euros.