Fiscalía sitúa el petaqueo como "clave de bóveda" del narco por mar en Andalucía y advierte de riesgo para la población

Archivo - Embarcación con garrafas de gasolina. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Andalucía confirma en su memoria anual que esta comunidad se ha convertido en un territorio esencial en el mapa europeo del narcotráfico, donde este fenómeno ha ganado en "sofisticación y violencia". Junto a ello, sitúa el petaqueo como "clave de bóveda" en la logística por mar de estas bandas organizadas que almacenan y transportan ingentes cantidades de combustible "sin medidas de seguridad y junto a zonas habitadas", lo que ha "disparado el riesgo objetivo" para los ciudadanos.

En su memoria correspondiente al ejercicio de 2025, la Fiscalía andaluza precisa que el pasado año se incoaron un total de 340,701 de diligencias previas, lo que se traduce en una leve subida del 0,06 por ciento, aunque sí se ha detectado un aumento del 13 por ciento en el último año de los delitos más graves.

En el capítulo sobre narcotráfico, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, señala que esta comunidad no es solo puerta de entrada por mar de los narcos, sino que acoge un entramado completo donde conviven la producción interior de cannabis, la logística de abastecimiento a embarcaciones de alta velocidad, la utilización de rutas fluviales y portuarias para cocaína y hachís y, en paralelo, la consolidación de redes internacionales que blanquean sus ganancias con rapidez.

El fenómeno ha ganado densidad, sofisticación y violencia en el último año, en el que se ha detectado una "cierta militarización" de las organizaciones, las cuales operan en algunos casos con armas de guerra y equipamiento tecnológico incluyendo a "individuos con experiencia en escenarios de guerra recientes", recoge la memoria, consultada por Europa Press.

Dentro de la logística que usan estas bandas, la fiscal andaluza pone el acento el petaqueo; que es el nombre que recibe el abastecimiento de combustible a las narcolanchas que transportan la droga. Advierte Tárrago que esta actividad "ha pasado de ser un fenómeno auxiliar a constituirse en la clave de bóveda de la infraestructura marítima del narcotráfico". Las investigaciones practicadas en 2025 muestran, de hecho, la existencia de organizaciones dedicadas casi en exclusiva a esta tarea.

Disponen de depósitos soterrados de decenas de miles de litros, camiones cisterna y contenedores de más de mil litros, con cadenas de repostaje que pueden sostener varias embarcaciones al día. Incide la Fiscalía en que "el beneficio por operación --cuando se contabilizan centenares de garrafas por lancha-- resulta tan elevado que la capacidad disuasoria de medidas aisladas se diluye".

Con todo ello, el "riesgo objetivo para la seguridad ciudadana se ha disparado: combustible almacenado en garajes de bloques de viviendas, transporte sin medidas de seguridad y movimientos nocturnos junto a zonas habitadas configuran escenarios de deflagración que no podemos normalizar", advierte la fiscal superior andaluza.

Esta actividad es especialmente destacada en las provincias de Huelva, Cádiz y Almería. En Huelva por ejemplo se intervinieron 344.308 litros de gasolina (más del doble que en 2024) y en Cádiz el total superó los 262.000 litros (un 80 por ciento más).

GRANADA, EPICENTRO DE LA MARIHUANA

Por su parte, el cultivo de cannabis, en interior y exterior, se ha asentado como una economía criminal de base en Andalucía. Granada sigue siendo su epicentro con clanes familiares y estructuras cerradas han perfeccionado instalaciones herméticas, mimetizadas en el tejido urbano y "apoyadas en un fraude eléctrico sistemático que colapsa el suministro, provoca apagones y alimenta incendios".

En barrios sensibles, la luz intermitente se ha convertido en un signo visible de la actividad clandestina con gran impacto social: "desde comercios que no pueden operar con normalidad hasta familias vulnerables", según precisa la fiscal superior, que reclama respuestas coordinadas con las compañías distribuidoras y la administración local.

HACHÍS A GRAN ESCALA

La entrada de hachís ha mantenido "su pulso histórico, con Cádiz y Huelva como vértebras del corredor atlántico", debiendo sumarse, aunque en menor medida Málaga y Almería. En 2025 se consolidó el uso de dobles fondos en camiones de gran tonelaje, procedentes de Marruecos, con una gran capacidad, con alijos de 23.000 kilos y 15.000 kilos en el Puerto de Algeciras, al igual que en Almería con un camión intervenido con 13.700 kilos.

También se han detectado técnicas novedosas como la excavación de túneles en el entorno fronterizo de Ceuta, sin que por ello decaiga la descarga reiterada mediante embarcaciones de alta velocidad en la desembocadura del Guadalquivir y el litoral de Barbate. Huelva, ha incrementado la presencia de narcolanchas de mayor tamaño y autonomía, lo que ha dificultado la detención de tripulaciones y ha desplazado parte de la preparación logística hacia áreas del interior o incluso al vecino país, sin merma del flujo observable en el mar. La Fiscalía interpreta estos hitos no aisladamente, sino como parte "de una logística diversificada que combina mar, puerto y custodia en tierra".

TRAFICO DE COCAÍNA

La Fiscalía andañuza señala que la cocaína ha protagonizado la principal inflexión del año. En el Puerto de Algeciras se han intervenido alijos en contenedores de enorme magnitud y, de manera sostenida, la costa de Barbate y el entorno de Sanlúcar de Barrameda.

En Huelva se han visto cómo narcolanchas con mayor potencia y autonomía asumían transferencias en alta mar para sortear controles portuarios. Sevilla, a través del Guadalquivir, se ha confirmado como un eje de transporte de grandes volúmenes con dos aprehensiones destacadas: 6.500 y 2.883 kilos de cocaína en procedimientos distintos.

Bajo esta dinámica, los grupos en pugna han intensificado la violencia para asegurar la impunidad en el río y sus márgenes, obligando a reforzar medios navales, aéreos en los tramos más sensibles. Almería ha emergido, de manera novedosa, como punto de entrada o guardería, alterando la geografía tradicional de esta sustancia en la comunidad. Se mantiene igualmente la actividad en la Costa del Sol, con el Puerto de Málaga como puerta de entrada en la zona.

Andalucía se ha consolidado, además, como lugar de encuentro de redes internacionales. En la Costa del Sol operan grupos de distinta nacionalidad con capacidad para activar equipos de apoyo, adquirir inmuebles y empresas pantalla y mover fondos con rapidez dentro y fuera del país.

La Fiscalía lo sitúa como otro de los aspectos que supone una sobrecarga de trabajo de los fiscales delegados antidroga, pues esta internacionalización se extiende cada vez más por todas las zonas donde operan, con aparición de mafias de los países del este y de los países productores de Iberoamérica para controlar la carga, así como de los países de Europa, lugar de destino.