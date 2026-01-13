La flota pesquera retoma su actividad prograsivamente tras las protestas y adelantan la reunión con el Ministerio al 19

Archivo - Barco arrastre Sanlucar de Barrameda (Cádiz). Imagen de archivo - FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES PESQUERAS

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha asegurado este martes que el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga) está faenando ya y que Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) lo hará este miércoles. Así, la flota pesquera andaluza va retomado su actividad prograsivamente tras las protestas por las nuevas medidas del reglamento de control y ha adelantado la reunión prevista con el Ministerio para el día 22 al lunes día 19.

Según han informado a Europa Press la Faape y el gerente de la Asociación de Armadores Punta del Moral, Alonso Abreu, "Ayamonte e Isla Cristina retomarán la actividad este próximo miércoles tras la paralización durante dos días en señal de protesta por las nuevas medidas del reglamento de la Unión Europea".

En esta línea, Gallart ha explicado que "han decidido salir a faenar, dándole el voto de confianza a la Administración hasta la reunión del día 19". Una reunión prevista --para el día 22 pero que finalmente se ha adelantado al lunes día 19-- entre las organizaciones del sector con el Ministerio, donde hay "un compromiso" de revisar estas medidas.

Además, desde la Faape han informado que han remitido un escrito a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que han plasmado detalladamente la reivindicación de la flota pesquera andaluza por "la imposibilidad material de cumplimiento de las nuevas obligaciones del Diario Electrónico de a Bordo (DEA).

Para la entidad representativa de los distintos sectores y modalidades de la flota pesquera de Andalucía, ésta es una reivindicación "común, generalizada y compartida por todos los puertos pesqueros andaluces". Además, han resaltado que "la problemática que se expone no afecta a un puerto, modalidad o flota concreta, sino que se reproduce de manera habitual y sistemática en toda la Comunidad Autónoma, afectando a toda la flota de bajura, con independencia del caladero, especie objetivo o tipología de marea".

Desde la Faape, han subrayado que las nuevas exigencias de comunicación previa de entrada a puerto y de anotación de capturas con cuatro horas de antelación "resultan materialmente inviables y desconectadas de la operativa real de la actividad pesquera".

Así, la Federación considera que la aplicación uniforme de estas obligaciones, sin atender a las particularidades operativas de la flota andaluza --mayoritariamente de bajura, con mareas diarias y procesos de trabajo intensivos concentrados en franjas temporales muy reducidas--, "está generando una situación de imposible cumplimiento normativo, que expone de forma injusta y permanente a armadores y tripulaciones a potenciales incumplimientos administrativos, sin que ello redunde en una mejora efectiva del control pesquero".