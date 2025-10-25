La FOAM aclara al Gobierno que "está obligado por Ley" a financiar la dependencia en Andalucía "al 50%"

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha mantenido este sábado que la Ley del sistema de dependencia "desmiente al Gobierno" que, según la FOAM, "está obligado por ella a financiar el 50% de este servicio. En este sentido, califica de "pacto desigual" lo firmado con el Gobierno vasco que, a su juicio, "discrimina al resto de las autonomías".

En una nota de prensa, la Federación insiste en que el sistema de dependencia en España "está colapsado". "El Estado elude su responsabilidad financiera en materia de dependencia", sostiene ya que, a su juicio, "la principal causa de este colapso es el incumplimiento sistemático del Estado que, desde 2006, se niega a aportar el 50% de la financiación al que está obligado por Ley".

Actualmente, el Gobierno central asume "sólo" el 26,96% del gasto total, dejando el 73,04% "sobre los hombros" de las comunidades autónomas. De hecho, "el Estado mantiene un porcentaje de sólo el 0,81% del PIB para la dependencia, un dato que contrasta enormemente con el 2% que ya destina a defensa". Por ello, la FOAM concluye que "el Gobierno miente abiertamente al afirmar que la ley no le obliga a pagar el 50%".

En este punto, ha recordado que la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece "claramente lo contrario". La propia ley "obliga" al Estado a "igualar" la inversión autonómica. "El artículo 32.3 es incuestionable: "La aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado. Consagra el principio de corresponsabilidad financiera, exigiendo una financiación estable, suficiente, sostenida y garantizada mediante la cooperación entre administraciones", argumenta.

"A pesar de la obligación legal, el Estado nunca ha cumplido con su parte. Los datos oficiales --Imserso-- demuestran cómo la financiación recae, de manera desproporcionada, sobre las comunidades", ha concluido.