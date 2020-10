FOAM pide por carta a Moreno hacer test masivos en residencias de mayores y evacuar "inmediatamente" a positivos

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha pedido por carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, hacer test de Covid a todo el mundo en las residencias de ancianos y evacuar "inmediatamente" a los que den positivo como "única manera de frenar" el coronavirus, porque "si no lo hacemos, seguirán muriendo", ha indicado.

En dicha carta, firmada por su presidente Martín Durán y consultada por Europa Pres, la Federación reprocha a Moreno "lo poco que se acordaron de los mayores" durante el anuncio de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, un colectivo "ignorado por usted por su Gobierno y por su comité de expertos". Comité que "veo con asombro que la gran mayoría son altos cargos de la Consejería de Salud o directivos de empresas públicas sanitarias", añade.

Durán señala que le escribe esta carta con "la convicción de que no va a contestarle", lo mismo que "no ha contestado a mis escritos anteriores de fechas 11 de abril y 24 de julio", aunque "la verdad no importa porque no espero respuestas sino hechos", para añadir que el presidente de la Junta "no puede pedirnos confianza ni paciencia a los mayores y encima decirnos que tenemos un Gobierno a nuestro lado" porque "hemos perdido la confianza en usted, en su Gobierno y en su comité de expertos".

Desde la Federación señalan que a 29 de octubre "el número de fallecidos por Covid-19 en residencias de mayores andaluzas asciende a 848 y el número de contagiados a 4.600", es decir, que desde la primera vez que "nos dirigimos a usted hace algo más de seis meses el número de fallecidos ha aumentado en 671 y el de contagiados en 3.520", al tiempo que le preguntan "cuántas muertes más necesitan para modificar su ineficaz protocolo".

"Quizás ahora entienda por qué hemos perdido la confianza y la paciencia con usted y su equipo", reiteran las organizaciones de mayores en dicha misiva, en la que insisten en que "la única manera de frenar el Covid-19 en las residencias de ancianos es hacer el test a todo el mundo y evacuar inmediatamente a los que den positivo. Si no lo hacemos seguirán muriendo".

"No puede alegar ignorancia porque se lo advertimos el día 11 de abril y se lo repetimos el 24 de julio", pero "habéis asistido inmóviles, anclados a vuestro ineficaz protocolo mientras iba aumentando el número de fallecidos por Covid-19 en las residencias de mayores", apuntan, para lamentar la "incompetencia" en la

contención del virus en las residencias.

"Si de verdad le importan los mayores, ante lo que tenemos encima, por favor váyanse lo antes posible y dejen paso a verdaderos expertos que sepan lo que hacen; de esta manera evitaríamos muchas muertes", finaliza el presidente de la FOAM en su carta.