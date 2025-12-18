FOAM reconoce los avances de la Junta en dependencia, pero exige un mayor esfuerzo

Archivo - Ayuda a la dependencia en Andalucía. Imagen de archivo. - UGT-ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha reconocido los avances de la Junta de Andalucía en materia de dependencia durante los últimos años, en un contexto de fuerte crecimiento económico regional, con un aumento acumulado del PIB cercano al 40% desde 2018 y una proyección superior a los 231.500 millones de euros para 2026 (IECA), pero exige un "mayor esfuerzo autonómico ante la congelación estatal, el impacto del RD 675/2023 y el envejecimiento acelerado de la población".

Según una nota de FOAM, Andalucía ha alcanzado máximos históricos en el sistema de atención a la dependencia con 320.680 personas beneficiarias y 511.929 prestaciones activas hasta noviembre de 2025 gracias a una combinación de gestión autonómica y financiación estatal extraordinaria.

Por tanto, se ha producido una reducción significativa de los tiempos de espera, que han descendido en 99 días en el último año, pasando de 611 días en noviembre de 2024 a 512 días en noviembre de 2025, mientras que la media nacional ha aumentado en ese mismo periodo 14 días.

Estos avances --especialmente en prestaciones clave como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), la teleasistencia y la atención residencial-- han estado estrechamente ligados al Plan de Choque en Dependencia aprobado por el Gobierno central en 2021, que ha incrementado "de forma excepcional" la financiación estatal durante los años 2021, 2022 y 2023.

Asimismo, estas aportaciones extraordinarias, cercanas a los 600 millones de euros anuales a nivel estatal, han permitido absorber el aumento de solicitudes derivado del envejecimiento poblacional y sostener mejoras estructurales en el sistema andaluz.

Por otro lado, FOAM ha lamentado que desde 2024, como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, estas aportaciones extraordinarias hayan quedado "congeladas", manteniéndose la financiación estatal en niveles "claramente insuficientes".

No obstante, para 2026, la contribución del Estado en Andalucía se sitúa en 770 millones de euros, apenas el 29,5 por ciento del presupuesto total del sistema de dependencia, que asciende a 2.610,6 millones de euros, muy lejos del 50% que marca la Ley 39/2006.

A esta situación se ha sumado la aprobación del Real Decreto 675/2023, que introduce mejoras necesarias y compartidas por FOAM, como el incremento de intensidades en el SAD, la actualización de cuantías económicas y la teleasistencia universal, pero cuyo coste adicional ha recaído casi íntegramente sobre las comunidades autónomas.

En el caso de Andalucía, este impacto se estima en alrededor de 528 millones de euros anuales, sin financiación adicional por parte del Estado.

Además, con los Presupuestos de la Junta para 2026 ya aprobados con 51.597 millones de euros, de los cuales 2.610,6 millones se destinan a dependencia, FOAM ha advertido de que 2026 será "un año especialmente difícil si no se incrementa de forma significativa la inversión autonómica".

En esta línea, el sistema afronta simultáneamente el crecimiento acelerado de la población mayor, con entre 15.000 y 20.000 nuevas solicitudes anuales, la desaparición de los fondos extraordinarios estatales y el impacto económico del RD 675/2023, según la federación.

"Todo ello amenaza con revertir los avances logrados y perpetuar demoras inasumibles, con consecuencias dramáticas: 6.784 personas fallecieron en lista de espera en 2025", ha destacado.

Por otro lado, ha subrayado que "la dependencia no mata, pero ayuda a vivir y a morir con dignidad" y que "cuando un sistema mantiene listas de espera letales año tras año, no hablamos de tensión, hablamos de colapso".

Además, FOAM ha apuntado que Andalucía dispone en la actualidad de "capacidad económica suficiente para liderar un sistema de dependencia digno".

En este sentido, FOAM ha puntualizado que el presupuesto actual destinado a dependencia en la región representa solo el 1,13% del PIB proyectado para 2026, "muy por debajo de la media de la UE" --1,66%-- y del 1,58% que FOAM considera un "objetivo mínimo viable", ya alcanzado por comunidades como Extremadura desde el año 2024.

Así, la federación ha considerado que con proyecciones que sitúan en 1,75 millones el número de personas mayores de 65 años en Andalucía en 2030, resulta incomprensible que, con las cuentas recién aprobadas, no se acometa un esfuerzo adicional que permita "consolidar el sistema y garantizar su sostenibilidad".

Por último, FOAM ha pedido a la Junta que, en la ejecución de los Presupuestos 2026, refuerce de manera "prioritaria" la dependencia mediante reasignaciones, modificaciones presupuestarias o fondos adicionales, alcanzando el 1,58% del PIB como objetivo mínimo. Al mismo tiempo, ha exigido al Gobierno central el cumplimiento "inmediato" del 50% de financiación legalmente establecido y la dotación de recursos específicos para las mejoras introducidas por su propio Real Decreto.

"La dependencia no puede seguir siendo el pilar olvidado del Estado del Bienestar. Andalucía tiene la riqueza, la capacidad y la obligación de liderar un sistema digno para sus mayores", ha concluido.