Formalizado el contrato para redactar el proyecto de investigación arqueológica de la fortaleza de Beas de Segura (Jaén)

El alcalde de Beas de Segura, Alberto Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado la reciente formalización del contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección e investigación arqueológica del castillo y fortaleza de Villavieja, en Beas de Segura, en el marco del proyecto de restauración y recuperación patrimonial de su trazado urbano.

Esta actuación está acogida al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico, según ha informado este viernes en una nota.

En concreto, este contrato se ha adjudicado por 234.078 euros (IVA incluido) al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Jaén. Le permitirá llevar a cabo una investigación arquitectónica y estructural y exhaustiva para la posterior restauración de este recinto amurallado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Este departamento de la UJA también ha trabajado en el estudio patrimonial y de patologías del Mercado de Santiago de Linares y en el estudio para la musealización de las Galerías del Pósito Real de Carlos IV de Porcuna como sede del museo arqueológico, además de otras investigaciones en provincias como Sevilla o Ciudad Real.

Fernández ha destacado que el Ministerio de Industria y Turismo, a través del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico, va a permitir que las obras de restauración y recuperación patrimonial del castillo y fortaleza de Villavieja "sean una realidad".

En este sentido, ha apuntado que "son cerca de tres millones de euros los que se van a destinar para una intervención clave para preservar y revitalizar uno de los enclaves más emblemáticos de Beas de Segura".

"Este proyecto no sólo permitirá la consolidación y protección de los restos históricos, sino también la mejora del entorno urbano del antiguo recinto amurallado, favoreciendo su integración en la trama del municipio y abriendo nuevas posibilidades para la visita, el estudio y la difusión cultural", ha afirmado.

HITO

Por su parte, el alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, ha valorado la formalización de este contrato y ha subrayado la importancia estratégica de este proyecto, que supone "un hito histórico" para el municipio.

"La conservación de nuestro patrimonio supone poner en marcha el desarrollo turístico, cultural y económico, junto a la Universidad de Jaén, quien está llevando a cabo un papel clave a través de un convenio de colaboración en el que llevamos tiempo trabajando", ha indicado.

Igualmente, ha enfatizado que "esta inversión permitirá recuperar uno de los enclaves más emblemáticos y simbólicos" de la historia beatense, "integrándolo plenamente en la vida del municipio y convirtiéndolo en un espacio de referencia para vecinos, visitantes e investigadores".

"El proyecto contribuirá a reforzar la identidad local, a generar nuevas oportunidades ligadas al turismo sostenible y a luchar contra la despoblación, situando a Beas de Segura en el mapa de los grandes proyectos de recuperación patrimonial de la provincia y de Andalucía", ha señalado Rodríguez.

REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO

El subdelegado del Gobierno ha explicado que esta ayuda forma parte de un montante global que asciende a 13,2 millones de euros para la rehabilitación de patrimonio histórico monumental en los municipios de Jaén, Linares, Guarromán, Sabiote y Beas de Segura.

"Una inversión que supone una inyección económica que se encuadra dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por la Unión Europea y que fueron defendidos por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho, no sin aludir al "gran impacto" que los fondos Next Generation están generando en la provincia de Jaén y, en concreto, para la mejora del sector turístico.

Ha precisado, además, que "los beneficiarios se han seleccionado teniendo en cuenta las características del destino y la viabilidad, calidad y potencialidad turística de los mismos". Entre los criterios de valoración, se han considerado riesgos de despoblación para impulsar su potencialidad turística y la cohesión social y territorial.

"La provincia de Jaén se ha convertido en un ejemplo del despliegue de los fondos del Plan de Recuperación destinados a la mejora del sector turístico, ya que hasta el momento ha recibido más de 62 millones euros para la ejecución de proyectos ligados al sector en diferentes convocatorias que han ido resolviendo el Ministerio de Industria y Turismo", ha recalcado Fernández.

Dentro de los 13,2 millones de euros y junto a la ayuda de 2,95 millones que recibirá el Ayuntamiento de Beas de Segura para la fortaleza, hay otros cuatro proyectos, como la recuperación del antiguo Convento de Santo Domingo de Jaén y de los restos arqueológicos de los palacios islámicos, con una ayuda de 2,99 millones para la Diputación;

También se incluye la creación de un itinerario turístico patrimonial tras la restauración y conversación de la muralla y la rehabilitación urbana del conjunto histórico de Sabiote (2,79 millones); la restauración y adecuación de los bienes de interés cultural de Guarromán, centrada en el pósito y casco histórico (2,98 millones), y la puesta en valor del conjunto arqueológico de Cástulo, en Linares, con 1,5 millones.