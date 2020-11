La Fortaleza de la Mota y el Palacio Abacial cierran público en Alcalá la Real (Jaén) por falta de turistas

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha informado de que tanto la Fortaleza de la Mota como el Palacio Abacial cerrarán al público desde mañana viernes y hasta nuevo aviso, debido a la situación de confinamiento perimetral que afecta al municipio y al resto de Andalucía. Ambos recursos turísticos, gestionados por Tu Historia, se están viendo afectados por las nuevas normas, vigentes al menos hasta el 23 de noviembre.

El concejal del área, Juan Manuel Marchal, ha señalado que "no es tanto un problema de aforos, porque en ambos casos el espacio es amplio, el motivo es que no hay turismo, no hay visitantes". En este sentido, ha explicado en un comunicado que "al no permitirse la movilidad entre municipios, las entradas han caído en ambos puntos de información, el museo y la Fortaleza".

Pese a la pandemia, los recursos turísticos del municipio se han adaptado a las nuevas circunstancias cumpliendo las medidas de seguridad y prevención, quedando incluso restringidas a visitas aquellas zonas de La Mota que no podían cumplir estas premisas.

Así, se han venido ofertando distintas propuestas al aire libre, "pero con las limitaciones actuales, las visitas son prácticamente inexistentes. La realidad de las taquillas y la necesaria presencia de un equipo de trabajo constante, haya o no haya público, ha provocado que hayamos tenido que tomar esta decisión", ha explicado Marchal.