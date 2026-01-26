Founders Andalucía celebra su segunda convención este martes y aporta datos sobre su contribución a la economía andaluza

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Founders Andalucía, Juan Martínez Barea, durante su intervención en la inauguración del I Encuentro Founders Andalucía. A 19 de noviembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Founders Andalucía, asociación constituida por protagonistas de la creación de 'startups' tecnológicas andaluzas de potencial disruptivo y negocio escalable para el mercado global, celebra su segunda convención para reforzar la cooperación entre todas, para compartir experiencias y criterios y para aportar datos para conocer el impacto que genera en la economía regional esta comunidad de emprendedores.

Tal y como ha emitido la asociación en una nota, el 'Founders Summit' se trata de una jornada de trabajo y convivencia de caracter privado que pretende orientar adecuadamente su doble objetivo de "consolidar el crecimiento de sus empresas y con ello contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía, generando más empleo y captando inversión".

Asimismo, el 'Founders Summit' es una jornada de trabajo y convivencia, de carácter privado, con el lema 'Desde el sur, para el mundo', en la que participan miembros de esta comunidad procedentes de las ocho provincias andaluzas, más "algunos agentes destacados el ecosistema andaluz en el fomento del talento, la innovación y la inversión, y expertos de ámbito nacional e internacional a los que se ha invitado a participar".

En concreto, dará lugar a las 17,30 horas en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, con la intervención del presidente de Founders Andalucía, Juan Martínez Barea. Además de exponerse las conclusiones de la jornada, se presentarán datos de conjunto --en términos de facturación, creación de empleo, países en los que operan, etc.-- para dar a conocer el impacto que genera en la economía andaluza esta comunidad de emprendedores a través de las empresas que han fundado y desarrollado.