Un fragmento de 'El árbol de la ciencia' de Pío Baroja o Primo de Rivera, preguntas de Selectividad en Andalucía

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un artículo periodístico sobre las cabinas de teléfono y un fragmento de una obra de Pío Baroja han sido las dos opciones entre las que los alumnos andaluces han podido elegir en el examen de Lengua Castellana y Literatura II, el primero al que han tenido que enfrentarse en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), la antigua Selectividad, que ha comenzado este martes y que ha sido seguido por el de Historia de España, que ha preguntado en su primer apartado por la crisis de la monarquía borbónica, la guerra colonial, la dictadura de Primo de Rivera o la creación del Estado franquista.

El primero ha sido el de Lengua, que ha empezado a las 8,30 horas, concluido a las 10,00 y constado de dos bloques, A y B. En el primero los estudiantes han podido elegir hacer un comentario de texto sobre un artículo de opinión titulado 'Añoradas cabinas de teléfono', de Ignacio Hernández, publicado en 'La Opinión de Málaga' y un fragmento de la obra 'El árbol de la ciencia' de Pío Baroja.

En el segundo bloque se plantean cuatro cuestiones con dos opciones las dos primeras y cuatro las otras dos. Es decir, tienen que responder cuatro ejercicios de un total de 12, relacionados con análisis sintácticos de una oración, analizar sintácticamente un fragmento del artículo antes planteado o del texto de Pío Baroja, explicar el sentido que tienen las palabras subrayadas en algunos de los textos, exponer brevemente las situaciones en determinados periodos de tiempo de la novela, la poesía o el teatro, o comentar brevemente una de cuatro opciones propuestas.

El examen de Historia ha durado de las 11,00 a las 12,30 horas y en su bloque A ha preguntado la Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812; La guerra colonial y la crisis de 1998, tema que también se planteó el año anterior, la igual que La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975).

En el bloque B, por su parte, se han planteado seis cuestiones y los estudiantes han tenido que responder tres, a elegir entre el estamento o grupo social que logra la representación en las Cortes medievales además de la alta nobleza y el clero; el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones; el nombre de algún valido de los Austrias menores; la dinastía que reinaba en España durante el denominado Siglo de las Luces; en qué etapa histórica fue rey de España Amadeo I de Saboya; o qué político fue responsable de la desamortización durante la Regencia de María Cristina de Nápoles.

MÁS DE 48.000 EXAMINADOS

Un total de 48.112 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán desde este martes y hasta el 16 de junio de la PEvAU. Este volumen de matriculaciones supone un 0,64% más que las producidas en el pasado año académico.

Por provincias, Sevilla con 11.909 es la que más estudiantes matriculados ha registrado: 10.498 de la Universidad de Sevilla, lo que representa un 21,82% más; y 1.411 de la Pablo de Olavide, con un incremento del 2,93%. En Almería se examinarán 3.536 alumnos (7,35% más), en Cádiz 7.061 (+14,68%), en Córdoba 4.520 (+9,39%), en Granada 6.482 (+13,47%), en Huelva 2.441 (+5,07%), en Jaén 3.472 (+7,22%) y en Málaga 8.691 (+18,06%). Atendiendo al género, 28.394 son mujeres y 19.718 hombres.

De las 146 sedes dispuestas, 82 se ubican en municipios de las distintas provincias, además de en varias ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla; y 64 están repartidas por las capitales andaluzas.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 15 (cuatro en la capital y once en la provincia); la UCO, 25 (siete en la capital y 18 en la provincia); la UGR, 34 (13 en la capital, diez en la provincia y otras once en ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla); la UHU, siete (seis en la capital y uno en la provincia); la UJA, nueve (cuatro en la capital y cinco en la provincia); la UMA, 19 (diez en la capital y nueve en la provincia); la US, 24 (14 en la capital y diez en la provincia); y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuatro sedes (todas ellas en su campus).

En esta edición y con carácter general, las universidades recomiendan usar mascarilla durante el desarrollo de los exámenes y mantener la distancia de seguridad.