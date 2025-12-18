Francisco Sánchez Madrid protagoniza el último documental de la seria 'Séneca de Los Pedroches'

Archivo - Rectorado de la UCO en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Inmunología Francisco Sánchez Madrid (Añora, Córdoba, 1954) ha sido el protagonista del último documental de la serie 'Séneca de Los Pedroches' que, con el título 'La sencillez de lo extraordinario', repasa la vida y trayectoria profesional de este ilustre pedrocheño.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, el rector, Manuel Torralbo, ha dado la bienvenida institucional al público congregado en el salón de actos del Rectorado, donde ha tenido lugar la proyección de este documental dirigido por Antonio Castro Gallardo. En la cinta ofrecen su testimonio colegas de profesión, investigadores y amigos y vecinos de su localidad natal de Añora, quienes resaltan, no solo sus éxitos laborales e investigadores, sino también sus cualidades humanas.

Entre las autoridades académicas e investigadoras que han participado en el documental se encuentra la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, que en la cinta señala "el privilegio que tenemos en la UCO de contar con él como colaborador en algunos de los grupos de investigación con mayor impacto científico". Asimismo, ofrecen su testimonio en el documental los tres directores del Imibic, Francisco Pérez, Justo Castaño y Pablo Pérez, quienes ponen de manifiesto su "excelencia, exigencia, sentido común, sentido del humor y pasión por la ciencia".

El propio Sánchez Madrid cierra el documental haciendo un emotivo balance de lo que ha sido su vida, ya que, habiendo sido el primero de su familia en recibir educación universitaria, afirma que nunca imaginó, en sus mejores sueños, llegar a ser profesor universitario e investigador. Además, asevera seguir teniendo "ganas, ilusión y pasión" por la ciencia y recuerda que en su trayectoria han sido clave sus mentores, a quienes califica de "enormemente generosos y de alto nivel científico", así como los jóvenes investigadores de los que se ha rodeado.

Francisco Sánchez Madrid es catedrático de Inmunología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de la Princesa y director del grupo de Comunicación Intercelular en la Respuesta Inflamatoria del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascular (CNIC). Fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba el 26 de marzo de 2019.

Entre sus numerosos galardones, recaba el premio Robert Koch 2023, que recibió junto al también inmunólogo Timothy Springer. Ambos son pioneros en descubrir la relevancia de las moléculas de la adhesión celular en la función de las células inmunitarias. Este importante hallazgo ha abierto nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades inmunitarias mediante anticuerpos monoclonales.

El director del documental, Antonio Castro, ha agradecido el apoyo de la UCO, Diputación, Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y Universidad Autónoma de Madrid por el respaldo a este proyecto.