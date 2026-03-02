Fuente Vaqueros (Granada) reclama actuaciones urgentes en los ríos Genil y Cubillas para evitar nuevas inundaciones

Desperfectos en el entorno natural de Fuente Vaqueros (Granada) por el temporal - AYUNTAMIENTO

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, en el área metropolitana de Granada, ha trasladado a las administraciones competentes una serie de peticiones urgentes para mejorar la seguridad hidráulica del municipio tras los últimos episodios de crecida de los ríos Genil y Cubillas, que han provocado daños en infraestructuras, zonas agrícolas y vías de comunicación como la carretera a Valderrubio.

El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, del PSOE, ha explicado en una nota de prensa que la situación vivida con el paso del tren de borrascas de este invierno demuestra que es necesario actuar de forma decidida para "evitar que se repitan estos problemas en el futuro".

"Los últimos episodios de crecida han vuelto a poner de manifiesto que nuestro municipio necesita actuaciones estructurales en el río Genil para proteger tanto a la población como a nuestros agricultores", ha señalado el regidor, que ha insistido en que la prioridad es actuar en el cauce de este río.

En este sentido, el Ayuntamiento pide la retirada de los lodos acumulados en el cauce del río Genil, ya que estos sedimentos reducen la capacidad de evacuación del agua y aumentan el riesgo de desbordamiento en episodios de lluvias intensas. También es necesario el recrecimiento del malecón del río desde Puente de Chauchina a La Estera, para "proteger las viviendas".

El alcalde ha subrayado que estas actuaciones son fundamentales para garantizar la seguridad del municipio y la actividad agrícola de la zona. Asimismo, el Consistorio ha solicitado una actuación urgente para reparar los malecones que han quedado dañados por la riada a su paso por el anejo de La Paz, una intervención que consideran prioritaria para evitar nuevos riesgos.

Molino también ha hecho hincapié en que el río Cubillas se desbordó en distintos puntos del término municipal, provocando la rotura de malecones, la inundación de varias zonas de cultivo y el corte de la carretera que conecta Fuente Vaqueros con Valderrubio.

Por ello, Fuente Vaqueros también trasladará a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la necesidad de reconstrucción y ampliación de los malecones del este río en varios tramos. En paralelo, el Consistorio también ha pedido a la Diputación de Granada que impulse una solución definitiva para la carretera entre Fuente Vaqueros y Valderrubio, que se corta cada vez que aumenta el caudal del río.

"Llevamos años viendo cómo cada vez que crece el río la carretera se inunda y queda cortada. Necesitamos un proyecto que eleve la rasante de la vía y evite que esta situación se repita una y otra vez", ha afirmado Molino. En este sentido, el Ayuntamiento ha editado además un vídeo informativo en el que se muestran imágenes aéreas de los daños provocados por los desbordamientos de los ríos Genil y Cubillas en el término municipal de Fuente Vaqueros.