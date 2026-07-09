Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en Andalucía a 318 víctimas de trata y explotación en 2025

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SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional y Guardia Civil liberaron durante el pasado año en Andalucía a un total de 318 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral y detuvieron a 161 personas relacionadas con estos delitos según se desprende del Balance estadístico de trata y explotación de seres humanos en España 2021-2025, publicado por el Ministerio de Interior, que muestra la evolución de la prevención y lucha contra este fenómeno criminal en los últimos cinco años.

Del número total de víctimas detectadas en la comunidad andaluza, 69 sufrieron trata sexual y 85 explotación sexual, delitos por los que fueron detenidas 104 personas (42 trata y 62 explotación). En cuanto a la explotación laboral, durante el pasado año fueron detenidas 29 personas por explotar a 83 víctimas y otros 27 individuos por trata laboral de 41 personas, según los números recogidos en una nota de prensa.

La actividad de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también permitió detectar 40 víctimas de trata por criminalidad forzada y la detención de una persona por este motivo. En el conjunto nacional, Policía Nacional y Guardia Civil liberaron el pasado año a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo.

Estos datos proceden del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que puede consultarse en la web del departamento, en el apartado de 2025 de Balances e informes.

Del número total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas. 1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela.

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española. Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos. Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas. Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2025 intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online. Las operaciones culminaron con 18 detenidos. El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas (una española y otra rumana) y la detención de siete personas.

Por otra parte, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ha presentado, ante el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave del Departamento de Seguridad Nacional, el Informe de evaluación del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que puede consultarse en la web del ministerio, en el apartado de Balances e informes, en la pestaña correspondiente a 2023.

En el marco del plan se han llevado a cabo un total de 1.253 acciones concretas, un 40% de ellas vinculadas a la mejora de la coordinación y la cooperación. Le siguen por volumen, las actuaciones dirigidas a la detección y prevención (27 %), al refuerzo de la coordinación interinstitucional (20%) y a la detección de casos de trata (18%).