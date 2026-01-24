La Fundación Arquitectura Contemporánea promueve que un espacio público de Córdoba lleve el nombre de Francisco Daroca

Archivo - Francisco Daroca, en una imagen de archivo. - FAC - Archivo

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Arquitectura Contemporánea (FAC) ha registrado formalmente ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba una solicitud para que un espacio público de la ciudad sea denominado 'Francisco Daroca', como reconocimiento a su trayectoria y a los valores que acreditan esta petición.

La iniciativa, según la información facilitada a Europa Press por la FAC, fue presentada el mismo día en que se tuvo conocimiento del fallecimiento de Francisco Daroca, "como muestra del profundo respeto y consideración hacia su figura y su legado en el ámbito de la arquitectura y la cultura contemporánea en Córdoba".

En el escrito dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Fundación ha expuesto, de manera sintética, los principales argumentos que fundamentan esta solicitud. Entre ellos, se destaca "la relevancia de la trayectoria profesional y cultural de Francisco Daroca".

Así, se señala en el escrito "su contribución decisiva a la difusión y defensa de la arquitectura contemporánea, su implicación activa en proyectos de interés público y cultural en la ciudad, así como su papel como referente intelectual y humano para varias generaciones de arquitectos y agentes culturales".

De igual forma, "se subraya que su labor se desarrolló desde una profunda vocación de servicio a la ciudad, basada en valores como el compromiso cívico, la generosidad, el rigor profesional y la promoción del pensamiento crítico".

Paralelamente al registro de la solicitud, la Fundación Arquitectura Contemporánea ha iniciado una ronda de contactos con representantes de entidades, instituciones y colectivos vinculados a la arquitectura, el urbanismo y la cultura de la ciudad, con el objetivo de recabar adhesiones que respalden esta petición.

La FAC ha invitado también a todas aquellas personas, entidades o instituciones, que lo deseen, "a sumarse a esta iniciativa, como gesto colectivo de reconocimiento a una figura que encarnó valores como la excelencia profesional, la defensa de la cultura contemporánea y la contribución al interés general de Córdoba".

Desde la Fundación se confía en que el Ayuntamiento de Córdoba "valore favorablemente esta solicitud, entendida como un acto de memoria, gratitud y reconocimiento a una trayectoria ejemplar al servicio de la ciudad".