La Fundación Bangassou celebra el 14 de marzo en Córdoba comida solidaria para lograr fondos para escuela de Primaria

La Fundación Bangassou organiza su tradicional comida solidaria el día 14 de marzo, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, para recaudar fondos que se destinarán como ayuda para la construcción de una escuela de Primaria en Bandoufou. - FUNDACIÓN BANGASSOU

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bangassou organiza su tradicional comida solidaria el día 14 de marzo, a las 14,00 horas en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, para recaudar fondos que se destinarán como ayuda para la construcción de una escuela de Primaria en Bandoufou, en la República Centroafricana. Un evento para el que, como otros años, necesitan jóvenes voluntarios para ayudar a servir las mesas.

Según destacan desde la entidad, este año se cumplen los 26 años de celebración de esta cita solidaria para atender la financiación de los muchos proyectos que el obispo cordobés titular de la Diócesis de Bangassou, monseñor Juan José Aguirre, lleva a cabo en Bangassou, de hecho él se desplazará expresamente para asistir y presidir el acto del día 14 de marzo, junto con el obispo coadjutor, monseñor Aurelio Gazzera.

Al respecto, son 26 años ya en los que se han realizado grandes proyectos en la Diócesis referidos a educación, sanidad y promoción social, que han beneficiado y siguen beneficiando a más de 200.000 personas de toda la Diócesis y que "con la ayuda de cada una de las personas que aportan se han podido ir realizando", valoran.

Ante ello, animan a reservar la fecha y "compartir ese día tan especial" para la entidad y para Juanjo, de cara a la realización de todas las actividades en el referido país africano. Habrá distintas actuaciones musicales y una exposición y venta de artículos africanos y donados por colaboradores.

En relación con los jóvenes voluntarios para ayudar a servir las mesas, la fundación informa de que necesitan camareros, para lo cual facilitan un enlace para que se puedan apuntar quienes quieran colaborar en la comida ('https://forms.gle/Luum9BsfADHLH9hi7').

En concreto, las invitaciones, con donativo de 45 euros, se venden en la sede de la Fundación Bangassou, en el número 19 de la Avenida de América; en la Librería Monte Sión, en el número 1 de la Plaza de los Carrillos; en la entrada del Real Círculo de la Amistad, y en el Despacho de Abogados Aguirre Donate Verastegui, en el número 22 de la Calle Teresa de Calcuta (Local).

Las mesas serán de seis, ocho, diez y 12 plazas y se pueden ir reservando completas ya. Asimismo, para los que no puedan asistir ese día y quieran colaborar con el proyecto, facilitan un número de cuenta de la fundación y el Bizum (01655).