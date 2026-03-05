La Fundación 'la Caixa' destina 7,7 millones de euros a 274 proyectos de entidades sociales en Andalucía

Acto de resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025 en Sevilla. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa' Andalucía 2025 ha seleccionado 274 proyectos de entidades sociales en la comunidad andaluza a los que destinará unos 7,7 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atenderá unas 54.900 personas en situación de vulnerabilidad en la comunidad autónoma.

En concreto, según ha detallado la entidad en una nota, las provincias andaluzas a las que se ha destinado más dinero para estos proyectos sociales son, en primer lugar, Sevilla con más de 1,7 millones de euros a 62 proyectos sociales que permitirá atender a más de 14.000 personas vulnerables; en segundo lugar, Málaga con cerca de 1,6 millones de euros a 61 proyectos para atender a más de 15.100 personas; y en tercer lugar, la provincia de Cádiz, con más de 1,1 millones de euros a 41 proyectos para atender a más de 6.000 personas.

En este sentido, las provincias que siguen este orden son Granada, con más de 830.000 euros a 28 proyectos para atender a más de 5.100 personas; en Almería, serán más de 680.000 euros a 23 proyectos, que permitirá atender a más de 3.300 personas en situación de vulnerabilidad; en Córdoba, se destinarán más de 670.000 euros a 23 proyectos sociales que atenderá a más de 1.200 personas vulnerables; Jaén, con más de 530.000 euros a 19 proyectos para atender a cerca de 6.000 personas vulnerables; y finalmente, en la provincia de Huelva serán más de 470.000 euros a 17 proyectos sociales para atender a más de 4.300 personas.

Asimismo, la Fundación ha informado que, con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de "una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria", los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores (11%); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (45%), y pobreza e inclusión social (44%).

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas siete líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

El subdirector general de Social de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón, ha subrayado en las presentaciones de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025, que han tenido lugar en Sevilla y Granada, que "nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo".

"Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios", ha destacado Simón, añadiendo que estas iniciativas "generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial".

En los actos intervinieron representantes de seis entidades sociales andaluzas cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025. En el acto celebrado en Sevilla intervinieron, Cáritas Diocesana de Huelva; Afemen Salud Mental Cádiz con el Programa de Atención Psicosocial a Familiares de PCEM, y ¡ la Asociación Avanti Andalucía.

Por otro lado, en el acto celebrado en Granada intervinieron la Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de Estepona; la Asociación Jienense Esclerosis Múltiple; la Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida.

IMPACTO EN EL TERRITORIO

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025 se han presentado 872 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas. Entre ellas se han seleccionado 274 proyectos, que permitirán atender a 54.857 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 1.265 profesionales y 5.089 personas voluntarias.

A escala territorial se ha conseguido un elevado impacto, con proyectos distribuidos entre 93 localidades de Andalucía: evilla (46 proyectos) Málaga (35 proyectos) Granada (19 proyectos) Almería (14 proyectos) Córdoba (13 proyectos) Jaén y Jerez de la Frontera (11 proyectos por localidad) Huelva (8 proyectos) Puerto Real y Marbella (4 proyectos por localidad) El Puerto de Santa María, Linares y Antequera (3 proyectos por localidad) Algeciras, Chiclana de la Frontera, Lepe, Dos Hermanas, Écija, Las Cabezas de San Juan, Alhaurín el Grande, El Burgo, Estepona, Fuengirola y Ronda (2 proyectos por localidad) entre otros municipios de la comunidad andaluza.

Además de los 274 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación 'la Caixa' ha anunciado que acompañará 14 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Andalucía.

Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Andalucía de más de 1.300.000 euros para los próximos tres años.

En Córdoba, las localidades que cuentan con un total de cinco proyecto son Baena, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba; en Granada, los municipios de Baza, Guadix y Loja cuentan con tres proyectos en total; en Jaén, Alcalá la Real y Villacarrillo cuentan con dos proyectos en total; en Sevilla, los municipios de Lora del Río y Marchena tendrán dos proyectos en total; en Huelva, Valverde del Camino tendrá un proyecto, al igual que Ubrique (Cádiz). En el acto también ha participado una entidad de Granada, la Fundación Centro Persona y Justicia con el proyecto 'El Marquesado de Zenete: un territorio por descubrir'.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

UN PROGRAMA CON MÁS DE 25 AÑOS DE HISTORIA

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa' celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja "no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social", ha señalado la entidad.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 4.884 proyectos en Andalucía, a través de los cuales se ha atendido a 1.600.000 personas con una aportación acumulada de más de 103 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a más de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.