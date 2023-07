Fundación Caja Rural Granada amplía su colaboración con el programa Abierto por Vacaciones de Alfa en el distrito Norte

GRANADA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural Granada ha ampliado su colaboración con el programa Abierto por Vacaciones de la asociación Almanjáyar en Familia (Alfa), que desarrolla su actividad en el corazón del distrito Norte de Granada y brinda a sus participantes una oferta socioeducativa durante el periodo estival a la vez que garantiza la alimentación saludable.

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha realizado una visita al centro para conocer las principales novedades de esta iniciativa, dirigida por el párroco y responsable de Alfa, Juan Carlos Carrión, que cada año se actualiza para adaptarse a las necesidades de los niños y jóvenes de entre 4 a 18 años y de sus familias a las que también se implica para lograr una mejora "integral".

Allí, Servián ha explicado que, dado el éxito del proyecto, este año la fundación ha decidido aumentar la donación que realiza para la concesión de 17 becas a niños con dificultades para que puedan acceder a esta iniciativa que finalizará el 8 de septiembre y que atiende a 120 menores.

Ha manifestado así su satisfacción por seguir colaborando con esta iniciativa transformadora que es, en muchas ocasiones, "capaz de cambiar el destino de sus participantes gracias a una cuidada atención y acompañamiento que favorece su interés por los estudios, los hábitos saludables o la ayuda mutua".

Durante la visita, la responsable de Fundación ha podido conocer a algunos de los animadores y monitores que demuestran los beneficios de este proyecto. Se trata de participantes que se inscribieron por primera vez cuando eran pequeños y que, tras participar un año tras otro en las actividades propuestas por Alfa, han acabado por convertirse en los responsables de distintas iniciativas de la asociación erigiéndose como un "auténtico modelo a seguir para otros niños".

TESTIMONIOS

Así lo explica Juan Carlos Carrión, quien ha destacado el "enorme valor e impacto de esta propuesta que ya ha dado grandes y satisfactorios resultados en el distrito Norte" poniendo como ejemplo la historia de Yeray, un joven que hoy luce con orgullo en su camiseta la palabra animador escrita en mayúsculas.

Según relata, cuando llegó a Alfa apenas tenía cuatro años y desde entonces ha asistido cada año a esta escuela de verano donde los niños disfrutan de un tiempo de ocio de calidad a la vez que se les impulsa a la igualdad de oportunidades mediante la realización de actividades culturales, digitales, musicales o deportivas.

"Cuando me dijeron que iba a ser animador no me sentó bien; en realidad no quería. Ahora, después de cuatro años estoy muy contento de colaborar y ayudar a otros niños dentro de Alfa", ha manifestado.

Otro caso parecido es el de Eli que igualmente entró muy pequeña al centro y que hoy es monitora de distintas actividades. Según cuenta, una de las mayores satisfacciones ha sido finalizar sus estudios de Educación Primaria motivada especialmente por Alfa después de que le dijeran que sólo así podría ser monitora.

El programa cuenta con aula matinal, aula de estudio, salidas socio-familiares, para implicar a todos sus miembros estrechando lazos con los menores, actividades de mañana y tarde como juegos acuáticos, informática, comedor con desayuno, almuerzo y cena, eventos y salidas y campos de trabajo. En esta ocasión, Fundación Caja Rural Granada ha aumentado el número de becas para favorecer la participación de menores en esta escuela cuyo objetivo es ofrecer a los menores del barrio una alternativa a la 'calle', cuando todos los centros educativos cierran.