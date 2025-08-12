Fundación Caja Rural Granada apoya a Aspace en la Carrera-Marcha solidaria para comprar nuevo vehículo adaptado

Archivo - Fundación Caja Rural Granada acoge la presentación de la Carrera-Marcha solidaria de Aspace. - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA - Archivo

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural Granada vuelve a ser, por tercer año, patrocinadora principal de la Carrera-Marcha Solidaria de Aspace, que se celebrará el 5 de octubre, y que en esta décima edición tiene el fin de recaudar fondos para la compra de un microbús adaptado.

La sala de exposiciones de Fundación Caja Rural Granada acogió recientemente la presentación de este evento que cada año aúna deporte, inclusión y solidaridad para apoyar a las personas que padecen parálisis cerebral, han informado desde la entidad en una nota.

En la presentación estuvieron presentes la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, la presidenta de Aspace Granada, Nani Navas; el gerente, Cristóbal Rodríguez; además de usuarios y voluntarios de la asociación.

"En esta décima edición, celebramos no solo una década de compromiso y participación ciudadana, sino también el respaldo continuado de Fundación Caja Rural Granada, cuyo apoyo ha sido clave para el crecimiento y la visibilidad de esta iniciativa", destacaron en su intervención Navas y Rodríguez.

Ambos subrayaron, además, la importancia de alcanzar el objetivo de esta edición, la compra de un microbús para facilitar los desplazamientos de los usuarios de la asociación "de forma cómoda, segura y accesible".

Así, animaron a la ciudadanía a inscribirse en alguna de las modalidades: marcha no competitiva de cinco kilómetros, marcha competitiva de la misma distancia y, como novedad, marcha competitiva de diez kilómetros.

Por su parte, Poli Servián aseguró que para Fundación Caja Rural Granada "es un honor ser patrocinador principal de este evento deportivo, así como apoyar la labor de Aspace Granada, una organización caracterizada por su implicación continua por mejorar la calidad de vida de sus usuarios".

En este sentido, destacó que la fundación, "además de dotar a la organización 10.000 euros para apoyar la cita deportiva, ha realizado una donación adicional de 25.000 euros para la adquisición del nuevo vehículo". Por último, incidió en la necesidad de "implicar a la sociedad en alcanzar esta meta, inscribiéndose a este emocionante evento deportivo".

La Carrera-Marcha Solidaria es un evento solidario que Aspace celebra anualmente con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesidades de la asociación.

Los fondos recaudados a través de las inscripciones de corredores y dorsales 0, patrocinios y colaboraciones de las empresas y entidades se destinan a apoyar o financiar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.