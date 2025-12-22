La Fundación Caja Rural del Sur y la Universidad de Córdoba otorgan sus premios al mejor expediente de cada centro

Foto de familia de los galardonados con los Premios Fundación Caja Rural del Sur-Universidad de Córdoba al mejor expediente en la convocatoria del año pasado. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

María Blanca del Valle Fernández, de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba (UCO), ha obtenido la mejor puntuación de todos los candidatos presentados al Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado de la citada Universidad, que convoca anualmente la Fundación Caja Rural del Sur, según el jurado constituido para valorar también los mejores expedientes de cada Grado que se han presentado a optar a estos galardones, que este año ha contado con una elevada participación.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, el jurado, formado por Jesús Manuel Dorado Martín, Ignacio García Aguilar, María del Carmen Jiménez Salcedo, María del Pilar Dorado Pérez, Alfonso Martínez Galisteo, Rafael Rubio Ruiz y María Dolores Moreno Guerrero, ha analizado la documentación de las 95 candidaturas aceptadas finalmente de las 103 candidaturas en total recibidas, de las que ocho no cumplían los requisitos de las bases de la convocatoria.

Por centro se distribuían estas candidaturas de la siguiente forma: 63 de la Facultad de Ciencias, cuatro de Ciencias de la Educación y Psicología, cinco de Ciencias del Trabajo, seis de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, cuatro de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, tres de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, dos de la Etsiam, diez de Filosofía y Letras, dos de Medicina y Enfermería, tres correspondientes a Veterinaria y una sin indicar centro.

Al final, el jurado ha acordado por unanimidad de sus miembros que los mejores expedientes por cada centro son, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Isabel Campos López y, como finalista, Carmen García-Junco Ordóñez; en la Facultad de Ciencias del Trabajo, Victoria Pastor Fernández y, como finalista, Lavinia Elena Gheorghe; en la Facultad de Filosofía y Letras, María López Estévez y, como finalista Natalia Baena Franco, y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, Alejandra López Pérez y, como finalista, Manuel Roca Jurado.

Por su parte, en la Escuela Politécnica de Belmez el mejor expediente es el de Carlos Sierra Gosálbez y, como finalista, Laura Yassyra Aguilar Rivanedeyra; en la Escuela Politécnica Superior, Ana López Alcaide y, como finalista, Rafael Parejo Torres, y en la Facultad de Medicina y Enfermería, María del Carmen Toledano de Miguel, quedando desierta la designación de finalista.

Además, en la Facultad de Veterinaria el mejor expediente es el de José Barrera Giraldo y, como finalista, Gea Sánchez Cantero; en la Facultad de Ciencias, Marina Berbel Díaz y, como finalista, Pedro Herrero Maldonado; en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, María Blanca del Valle Fernández obtiene la mejor puntuación de todos los candidatos presentados, por lo que no obtendrá el galardón correspondiente a su centro, sino el XV Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado de la UCO, siendo finalista en este centro Laura Ortega Pérez.

El acto de entrega de los Premios Fundación Caja Rural del Sur-Universidad de Córdoba al mejor expediente de grado de cada centro está previsto, inicialmente, para el próximo 19 de enero de 2026 en el Rectorado de la UCO. Junto al rector de la Universidad, Manuel Torralbo, y directores y decanos de distintas escuelas y facultades, estarán presentes el presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez; el vicepresidente, Ricardo López-Crespo, y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce.