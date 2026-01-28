La Fundación Descubre propone en Fitur unir ciencia y turismo para crear experiencias turísticas únicas

Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que ha participación la Fundación Descubre de la Junta de Andalucía. - FUNDACION DESCUBRE

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación de la Junta de Andalucía, se ha sumado por sexto año consecutivo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebró la pasada semana en Madrid. La institución andaluza, que ha participado con el apoyo de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, se ha presentado a turoperadores y visitantes las entidades y profesionales que forman parte del Registro Nacional de Turismo Científico a fin de convertir este segmento en un motor de desarrollo. La agenda institucional y de trabajo se ha adaptado al luto decretado en el Pabellón de Andalucía tras la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, ha ofrecido la colaboración y el trabajo de los 127 promotores especializados en Turismo Científico que compone el Registro Nacional, en el marco del ciclo de eclipses solares que vivirá España entre 2026 y 2028, bajo la premisa de que "estos fenómenos representan una oportunidad irrepetible para la promoción de la cultura científica", ha subrayado la Junta en una nota. El objetivo es conectar los territorios con instituciones y profesionales cualificados capaces de diseñar experiencias que van más allá de la observación, integrando ciencia, patrimonio y divulgación.

A fin de dar respuesta a la demanda turística, la Fundación Descubre actúa como puente entre los promotores integrados en el Registro Nacional de Turismo Científico y las entidades locales que quieran elaborar una propuesta de calidad para el disfrute de los eclipses. Este recurso, que ya cuenta con la presencia de 127 entidades de doce comunidades autónomas, permite a los destinos contactar con expertos verificados que garantizan rigor científico, tanto en el diseño como en la ejecución de actividades y experiencias divulgativas.

Aunque el proyecto tiene alcance nacional, la Fundación Descubre ha destacado el papel de Andalucía como referente en este segmento. La comunidad autónoma lidera el ranking nacional con la mayor concentración de promotores especializados, sumando más de 90 entidades. Entre ellas se encuentran instituciones de referencia como el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, el Observatorio de Calar Alto y el Parque de las Ciencias, así como una numerosa red de empresas de astroturismo y observatorios locales.

En paralelo, la Fundación Descubre ha trabajado en Fitur para incorporar a nuevos promotores al proyecto Turismo Científico, así como mostrar las posibilidades que ofrece el segmento en Andalucía. Por un lado, la comunidad autónoma cuenta con una extensa red de centros científicos y de divulgación que se complementa con un colectivo de científicos y comunicadores implicados en su difusión, los entornos naturales, incluso el propio clima, animan a salir a disfrutar de actividades de ciencia. A todo ello se suma la experiencia en formación e investigación de las universidades públicas de Andalucía en el ámbito del turismo y del emprendimiento, con las que la Fundación Descubre mantiene una alianza estratégica consolidada.

La participación en Fitur de la Fundación Descubre ha estado precedida por la entrega de la Medalla del Conocimiento Turístico a Teresa Cruz en reconocimiento a su labor como coautora de la obra 'Conocimiento Turístico', un volumen que analiza la importancia de integrar la divulgación y el rigor científico en la oferta turística actual. La distinción ha sido entregada en el marco de la Presentación de la Edición Especial Nexotur de 2026, que este año ha estado dedicado monográficamente al Conocimiento Turístico.

La ceremonia, celebrada en el gran auditórium del Museo Real Casa de la Moneda, ha reunido a destacadas personalidades del sector público y privado, consolidándose como una de las citas clave para la industria turística. Con este reconocimiento, Nexotur reafirma la apuesta de la Fundación Descubre por el Turismo Científico, un segmento emergente que transforma el patrimonio científico y la investigación en productos turísticos sostenibles y de calidad. La obra premiada destaca cómo la ciencia aporta un valor añadido diferencial a los destinos, desestacionalizando la oferta y atrayendo a un perfil de visitante más cualificado.

Turismo Científico, desarrollado por la Fundación Descubre y cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, persigue ofrecer a la comunidad científica y divulgadora un nuevo espacio para acercar la ciencia a la sociedad.

España cuenta con una "excelente y creciente" cantera de divulgadores que organizan actividades cada vez más atractivas para el público; también cada vez más universidades y centros de investigación crean pequeños museos de ciencia, organizan talleres conferencias o rutas científicas. El número de personas que participan en los eventos aumenta año tras año (Semana de la Ciencia, La Noche Europea de los Investigadores, Ciencia al Fresquito); a modo de referencia, la participación en actividades presenciales organizadas por la Fundación Descubre ha pasado de 93.000 personas en 2011 a 385.145 en 2024, multiplicando así su alcance por cuatro en este tiempo.

En Andalucía, la Fundación Descubre lanzó en 2017 el proyecto 'Turismo con Ciencia' en colaboración con la Junta de Andalucía. Turismo con Ciencia ha permitido crear una red que cuenta con 127 promotores de turismo científico y 221 actividades, una web propia, un primer manual de Iniciación al Turismo Científico, una propuesta de 10 rutas de turismo científico andaluz, y proponer los primeros criterios e indicadores que debieran cumplir los promotores que solicitaran incorporarse al registro. Con ello, se ha pretendido sentar las bases para avanzar en alternativas de desarrollo profesional y económico, en línea con el nuevo modelo de destinos turísticos inteligentes, en los sectores cultural y de experiencias, aportando de este modo un nuevo escenario para la promoción de la cultura científica.