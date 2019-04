La Fundación Gadea por la Ciencia apuesta por promover el rol de los científicos en la difusión del conocimiento

Publicado 09/04/2019 18:00:32 CET

La Fundación Gadea por la Ciencia ha destacado la "necesidad de alcanzar un compromiso político consensuado en beneficio de la ciencia", así como "la importancia de promover el rol de los científicos en la difusión del conocimiento".

Ha sido en un acto celebrado en el paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) en el que la fundación ha presentado su balance de la situación de la ciencia en España y Andalucía, según informan en una nota desde "el mayor lobby de científicos de Europa", que así es como se define la Fundación Gadea por la Ciencia.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco; el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y el director de la Fundación Gadea, José Antonio Gutiérrez, han inaugurado este encuentro, tras lo que se ha celebrado un debate en el que han participado el catedrático de Robótica Aérea de la US Aníbal Ollero, así como Pedro Jordano --doctorado en Biología--, el catedrático de Fisiología José López Barneo, y Margarita Paneque, doctora en Química Inorgánica.

Durante el encuentro, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha señalado que "en política deberían hacer un giro desde la convicción de que es bueno invertir en ciencia para lograr un retorno beneficioso para la sociedad". "En definitiva, aumentar la financiación, reducir la burocracia y crear alianzas que favorezcan la transferencia de conocimiento", ha agregado.

Por su parte, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha destacado la gestión internacional en materia de ciencia y el compromiso de la consejería para destinar más recursos en esta línea. "Presionaremos para que las universidades e institutos puedan trabajar con más comodidad, no sólo con más recursos, sino con menos trámites burocráticos", ha puntualizado.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el peso de Andalucía en la inversión en I+D nacional representa el 10,1%, una posición intermedia respecto al resto de comunidades. En concreto, su gasto en investigación y desarrollo alcanzó los 1.421,9 millones de euros, lo que equivale al 0,92% del PIB regional, aunque esta tasa sigue estando por debajo del promedio de España en gasto en I+D, que en el año 2017 se situaba en el 1,2%, casi tres décimas por encima.

Durante el último ejercicio, el gasto del sector público y privado de Andalucía en investigación alcanzó los 62,2 millones de euros, lo que supone un repunte anual de 4,6%.

De este gasto regional, más de seis euros de cada diez los aportó el sector público, lo que supone el 62,5% sumando la cuota de las universidades (43,3%) y la de las administraciones públicas (19,2%). Por su parte, el esfuerzo del sector empresarial privado en I+D en 2017 supuso el 37%, una cuota que se sitúa diez puntos por debajo de la media de España.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Para el director de la Fundación Gadea, José Antonio Gutiérrez, "el científico está para hacer ciencia, no para pensar en cómo obtener y gestionar los recursos". "Desde la Fundación actuamos como herramienta para pasar a la acción y dotar del conocimiento necesario a estos gestores. Queremos contribuir al conocimiento científico para ser lo suficientemente competitivos", ha abundado.

Para José López Barneo, "España es un país moderno en ciencia con grupos de investigación muy importantes y competitivos que hasta hace 40 años eran tan solo un sueño". "Sin embargo, no le sacamos el suficiente partido, el sistema es muy pequeño y en las últimas décadas, no ha crecido lo suficiente por el frenazo de la crisis. Además, está mal financiado, la cifra de inversión de los centros de investigación es ridícula y estamos generando científicos bien formados que no podremos incorporar al sistema, lo que nos hace menos competitivos", ha señalado este catedrático de fisiología de la Universidad de Sevilla.

Por su parte, Pedro Jordano, doctorado en Biología de la Universidad de Sevilla, ha destacado que, "en los próximos años, la ciencia española vivirá un momento decisivo al coincidir la jubilación de grandes científicos con la incorporación de jóvenes investigadores y, en especial, de mujeres".

Sin embargo, "el sistema de acceso a la carrera científica es prácticamente funcionarial y no hay plazas disponibles y de esta forma, estamos dejando fuera del sistema a personas con mucho talento", según ha advertido.

En esta línea, la doctora de la US en Química Inorgánica Margarita Paneque ha resaltado que "deberíamos trabajar con pactos permanentes". "Nadie debería abanderar la ciencia en solitario, como valor común debería ser la bandera de cualquier gobierno. Pero para alcanzar este objetivo debe existir un pacto entre las distintas comunidades", ha apuntado.