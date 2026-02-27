Fundación Kutxabank acondiciona energéticamente el edificio cedido al Secretariado Gitano en Córdoba

Firma del acuerdo por el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, y el director territorial de Andalucía de Secretariado Gitano, Juan Reyes. - FUNDACIÓN KUTXABANK

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Kutxabank y la Fundación Secretariado Gitano han firmado un convenio de colaboración para realizar el acondicionamiento térmico del edificio San José, cedido a esta institución y destinado al apoyo escolar y social de menores.

El acuerdo, según ha informado la Fundación Kutxabank en una nota, persigue mejorar la calidad de la estancia de los 64 menores y educadores que acuden diariamente al programa 'Más Infancia', que se desarrolla en las aulas del edificio.

El proyecto contempla una inversión en materiales e instalaciones para dotar de confort térmico a las aulas de formación, las zonas de profesorado y las áreas de entrevistas.

Esta colaboración se suma en la estrecha relación que ambas entidades mantienen desde hace años en el desarrollo de programas de carácter social, como 'Promociona', para el éxito escolar, o 'Acceder', para la inserción laboral, consolidando una red de apoyo que ha beneficiado a cientos de cordobeses de la comunidad gitana.

Con este proyecto, Fundación Kutxabank impulsa acciones dirigidas a la igualdad real. En este caso, la mejora de la infraestructura contribuirá a que los menores de la barriada del Sector Sur cuenten con las mismas condiciones de estudio y confort que cualquier otro alumno de la ciudad.