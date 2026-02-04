La Fundacion Labme firma un convenio con Comgo para impulsar y medir el impacto social y económico en los territorios

Archivo - La Directora de LABME Innovación Social, Sol Barbado, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS)

La Fundación Labme y Comgo han firmado un convenio general de cooperación para el desarrollo e implantación de planes y proyectos de impacto social y económico, incorporando criterios de medición, evaluación y seguimiento del impacto como eje estratégico para la revitalización de los territorios desde el emprendimiento y la innovación social.

El acuerdo ha sido suscrito por Arancha Martínez Fernández, administradora y CEO de Comgo, y Sol Barbado García de las Heras, presidenta de Fundación Labme, estableciendo un marco de colaboración orientado a la generación de impacto real, medible y sostenible, tanto a nivel social como económico, tal como ha informado la Fundación.

Este convenio tiene como finalidad impulsar el desarrollo de planes y proyectos de impacto social y económico, así como reforzar su difusión, comunicación y evaluación, promoviendo una cultura de la medición del impacto que permita mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la eficacia de las iniciativas desarrolladas.

"La medición del impacto es clave para asegurar que los proyectos generan un cambio real en los territorios. Este convenio con Comgo refuerza nuestra apuesta por un modelo de innovación social basado en resultados, aprendizaje y mejora continua", ha señalado Sol Barbado, presidenta de la Fundación Labme.

Por su parte, Arancha Martínez, CEO de Comgo, ha destacado que "esta alianza permite avanzar hacia modelos de emprendimiento e innovación social donde el impacto no solo se impulsa, sino que también se mide y se gestiona, poniendo el foco en el bien común y el desarrollo sostenible de los territorios".

El acuerdo contempla, entre otras líneas de actuación, el apoyo a acciones de comunicación y difusión, la promoción de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones públicas y privadas, y el desarrollo de colaboraciones orientadas a fortalecer los ecosistemas de emprendimiento e innovación social, con especial atención a la evaluación de resultados e impacto.

La Fundación Labme es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del emprendimiento social, la innovación social y la transformación de los territorios, con un firme compromiso con el desarrollo sostenible, la economía social y la generación de impacto positivo y medible.

Comgo es una de las plataformas más avanzadas para la gestión del impacto social, que ayuda a organizaciones con propósito a convertir sus buenas intenciones en resultados medibles, visibles y escalables, facilitando la toma de decisiones basada en datos y evidencias de impacto. Ambas organizaciones coinciden en que este convenio constituye un marco institucional sólido para avanzar en modelos de desarrollo territorial basados en la innovación, la colaboración y la medición del impacto social y económico como herramienta clave para la transformación.