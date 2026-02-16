Fundación Mapfre y el Fondo Social Europeo Plus conceden ayudas por 5,4 millones a proyectos del ámbito rural andaluz

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas (C), el director general financiero (CFO) de Mapfre, José Luis Jiménez (I), y el director corporativo de comunicación de Mapfre, Javier Fernández González (d), en imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Fundación Mapfre han puesto en marcha las convocatorias de las ayudas +Rural. Fruto de la colaboración en calidad de Organismo Intermedio para el periodo de programación 2021-2027 y en el marco del Programa de Inclusión, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, la entidad ha otorgado 5,4 millones de euros en Andalucía que van a permitir financiar en su totalidad doce proyectos sociales, cuyas actuaciones van a recaer en personas que residen en municipios andaluces de menos de 30.000 habitantes.

Según han señalado las organizaciones en una nota de prensa, esta cifra la convierte en la comunidad autónoma con mayor asignación de recursos, mientras que a nivel nacional, la cifra total de ayudas concedidas es de 17,9 millones de euros a 25 proyectos sociales.

La convocatoria recibió 87 solicitudes iniciales y, tras un proceso de validación administrativa y evaluación técnica que ha tenido en cuenta el nivel de desarrollo de cada comunidad autónoma, así como el impacto real y medible que tendrán, ha permitido seleccionar proyectos estructurados en las tres líneas de actuación en las que actúa Fundación Mapfre: favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, con un importe total de ayudas concedidas de 7,9 millones de euros (once proyectos beneficiados); mejorar el acceso a servicios sociosanitarios y de cuidados para colectivos dependientes y vulnerables, con 8,2 millones de euros (diez proyectos); y mejorar la formación en cuidados sanitarios y sociosanitarios, con 1,8 millones de euros (cuatro proyectos).

Así, todos estos proyectos se ejecutarán en su mayoría a lo largo de los años 2026 y 2027.

Concretamente en Andalucía, el importe total de ayudas concedidas para los 12 proyectos en función de su tipología ha sido de más de 2 millones de euros para favorecer la inserción sociolaboral (siete proyectos), más de 2,3 millones de euros para mejorar el acceso a servicios sociosanitarios y de cuidados (cuatro proyectos), y más de 597.000 euros en formación en cuidados sanitarios y sociosanitarios (un proyecto).

"Esta es la convocatoria de ayudas con mayor dotación económica que ha sacado Fundación Mapfre en toda su historia y queríamos que llegase al último rincón de España a través de entidades sociales de ámbito local y regional. Para nosotros ha sido muy reconfortante ver que hay muchos proyectos de gran impacto por desarrollar en el ámbito rural y que hemos podido canalizar esa necesidad a través de nuestra convocatoria", ha indicado la directora de Fondos Sociales en Fundación Mapfre, Lola Moya.

Además de los seleccionados, hay otros 34 proyectos "de una gran calidad que se han quedado en la lista de reserva".

De esta manera, la Fundación ha señalado que "transmite esperanza saber que el mundo rural se mueve y que hay ideas y proyectos para mejorar los cuidados, abrir oportunidades de empleo y sostener servicios que, en muchos municipios, son la diferencia entre quedarse o tener que irse".

"Es por eso que hemos decidido no lanzar nuevas convocatorias en este periodo de programación, sino invertir los recursos que aún disponemos en facilitar la ejecución de parte de esos proyectos en la lista de reserva. Eso lo haremos durante el año 2026. Las entidades del tercer sector y las empresas de la economía social están haciendo un trabajo extraordinario y estas ayudas están pensadas para multiplicar ese efecto", ha indicado Moya.

PROVINCIAS ANDALUZAS BENEFICIADAS

La edición de 2025 distribuirá ayudas por todas las provincias de Andalucía, siendo la comunidad autónoma con mayor volumen de ayudas asignadas (5,4 millones de euros).

En cuanto a las personas que se verán beneficiadas por las actuaciones de los 25 proyectos, se estima que Andalucía también será la CCAA con mayor número de destinatarios finales previsto (cerca de 3.000), seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, con cerca de 1.200 personas.

"Con esta última convocatoria, reforzamos nuestro compromiso con la lucha contra la desigualdad territorial, el apoyo a las personas más vulnerables y el mantenimiento de servicios esenciales en el medio rural, en línea con los objetivos del Fondo Social Europeo Plus y del compromiso de Fundación Mapfre con este territorio", ha subrado Mapfre.

Así, desde 2023, las Ayudas +Rural han permitido asignar 23,8 millones de euros (de los cuales 7,4 provienen de fondos propios de Fundación Mapfre) a 27 entidades, que desarrollarán los 31 proyectos alcanzando a personas que viven en cerca de 500 poblaciones rurales de 14 comunidades autónomas.

"Queda mucho por hacer, pero ya existe una base potente sobre la que construir. Por eso, es clave que estas iniciativas no sean acciones aisladas, sino alianzas estables, diseñadas desde la realidad de cada territorio y con las personas en el centro", ha concluido Moya.

INICIATIVAS QUE SE DESARROLLARÁN EN ANDALUCÍA

Las entidades que llevarán a cabo los doce proyectos seleccionados en Andalucía son, en el ámbito de la inserción sociolaboral, Fundación Cepaim (proyecto +Raíces), Fundación Purísima Concepción (Programa Hospitalarias Empleo Rural-PHER), Santa María la Real (Entrena Empleo Rural), Down España (Territorios Inclusivos), Fundación Acción contra el Hambre (Comunidades de Empleo y Emprendimiento Rural Sostenible), Fundación DKV Integralia (Laboratorio Digital Rural+) y Asociación Cesal (Ruta Talento Rural+ Impulso).

En la línea de mejora del acceso a servicios sociosanitarios y de cuidados, las actuaciones serán impulsadas por Confederación Autismo España (+RuralTEA), Asociación El Saliente (Cuidados en Proximidad) y Cocemfe (ConVive Rural).

Por último, en el ámbito de la formación en cuidados sanitarios y sociosanitarios, el proyecto estará liderado por Alzheimer Andalucía (FormAcción Alzheimer +Rural Andalucía).