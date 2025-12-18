Gálvez (PSOE) subraya que la UE sitúa la "calidad" del cribado de cáncer en "pruebas e informar a tiempo de resultados"

Archivo - La eurodiputada socialista Lina Gálvez, en una imagen de archivo. - ALAIN ROLLAND/SOCIALISTAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

BRUSELAS/SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Lina Gálvez ha asegurado este jueves, tras recibir la respuesta de la Comisión Europea a una pregunta suya sobre los problemas registrados en Andalucía con el programa de cribado de cáncer de mama y la comunicación de los resultados de mamografías dudosas, que "los programas de cribado deben garantizar no solo la realización de las pruebas, sino también el análisis de los procesos y resultados, así como la comunicación rápida y adecuada de los resultados a las mujeres".

"La Comisión Europea es clara: un cribado de calidad no consiste únicamente en hacer pruebas, sino en informar correctamente y a tiempo a las mujeres. En Andalucía, la Junta está fallando precisamente en esa obligación básica", ha señalado Lina Gálvez, según una nota de este partido.

Gálvez ha considerado que se trata de una perspectiva clave que "no se ha cumplido de forma sistemática en Andalucía" y ha señalado que la respuesta la firma el comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, en nombre de la Comisión.

La eurodiputada socialista plantea sobre la respuesta que ha recibido a su vez de la Comisión Europea que "el acceso a una prevención sanitaria de calidad y a una atención adecuada es un derecho fundamental recogido en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE" y que, a su juicio, con esa invocación "pone en evidencia los incumplimientos de la Junta de Andalucía en materia de programas de cribado del cáncer de mama".

Gálvez esgrime que la Recomendación del Consejo de 2022 sobre el cribado del cáncer, así como las directrices europeas específicas sobre cáncer de mama, establecen estándares claros sobre cómo invitar a las mujeres a participar en los programas y cómo comunicarles los resultados.

"La Junta de Andalucía no puede escudarse en sus competencias para justificar recortes, retrasos o falta de información. Está vulnerando derechos", ha continuado añadiendo en este sentido.

La eurodiputada socialista sostiene que la respuesta que ha recibido del comisario de Salud y Bienestar Animal de la Comisión enlaza también estas obligaciones con la Hoja de Ruta sobre los Derechos de la Mujer, adoptada en marzo de 2025, que reconoce el derecho de todas las mujeres a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

"Cuando se degrada un programa de cribado, no hablamos de un problema administrativo, hablamos de un retroceso en derechos de las mujeres", ha subrayado Gálvez.

La eurodiputada socialista argumenta que esta respuesta europea "desmonta" el discurso que ha blandido la Junta de Andalucía sobre los problemas de comunicación de los resultados de las mamografías no concluyentes a las afectadas y la realización de una segunda prueba a raíz de ellos.

"Europa marca el camino y ofrece apoyo. La Junta de Andalucía está decidiendo conscientemente no cumplir los estándares europeos y poner en riesgo la salud de miles de mujeres andaluzas", ha afirmado Lina Gálvez.

La eurodiputada socialista ha concluido en su nota que "las privaciones en salud del PP matan y ponen en riesgo a las mujeres porque impiden un seguimiento veraz y continuo y estan demoliendo de forma deliberada la confianza en la salud pública".