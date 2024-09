Gamarra (PP) critica que el cupo catalán "se financia con los profesores de los andaluces"

Montero replica que el PP es una máquina de generar injusticia social y enfrentamiento territorial

SEVILLA/MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado al Gobierno que el "cuponazo catalán", como ha tildado el acuerdo de financiación entre socialistas y ERC, se paga a costa de los servicios públicos de otras comunidades autónomas, mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, le ha replicado que el PP es una máquina de generar injusticia social y enfrentamiento territorial.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, Gamarra ha dicho que este acuerdo significa "desigualdad e insolidaridad" y supone que el Ejecutivo asume "punto por punto" la hoja de ruta de los independentistas.

Por ese motivo, considera, no son capaces de explicar un pacto que a su juicio supone "el privilegio de una minoría sobre la mayoría" y se financiará a costa de los servicios públicos del resto de comunidades autónomas.

"No hay por dónde cogerlo, este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos", ha señalado.

Por el contrario, Montero, que ha sido la primera integrante del Ejecutivo en tomar la palabra ante la ausencia del presidente Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, ha replicado poniendo en cuestión que el PP hable de "progresividad" en la financiación cuando han dado "regalos fiscales" a los más ricos en las comunidades donde gobiernan, como Madrid o Andalucía.

Considera, además, que la única estrategia de los 'populares' es la de dividir y enfrentar territorios y ciudadanos porque "contra Cataluña viven mejor". Por tanto, asegura, no aceptarán lecciones de igualdad de su partido al que considera "una máquina de generar injusticia social y enfrentamiento territorial".

SIN REPARTO DE RECURSOS NO HAY ESTADO DE BIENESTAR

Gamarra, a su vez, considera que los propios socialistas están incómodos con el acuerdo con ERC y no lo pueden explicar y le ha echado en cara que el Alto Representante para la Política Exterior y la Seguridad de la UE, el socialista Josep Borrell, expresara su disconformidad con el pacto.

A su juicio, pretenden imponer un sistema de financiación a través del cual "el que menos tiene menos recibe" y le lanza un nuevo reproche: "Todo por el poder". A renglón seguido le ha cuestionado si como socialista y como exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía "se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto independentista que ha pactado su partido".

En este sentido sostiene que sin el reparto de los recursos de los que más a los que menos tienen "no hay Estado de Bienestar". "¿Pero no tenemos que beber todos de la misma fuente y comer de la misma tarta?. Esto era lo que usted decía en el año 2016. Sobre la financiación autonómica, ¡quién la ha visto y quién la ve!", ha añadido.

REGALOS FISCALES A LOS MÁS RICOS

A continuación Montero ha defendido que las medidas que lleva a cabo el Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional o el crecimiento del empleo de los últimos años es "hacer y practicar justicia social".

Por el contrario ha replicado que el PP hable de progresividad cuando los gobiernos autonómicos del PP están dando "regalos fiscales" y "perdonando 6.000 euros de promedio" a los que más tienen. "Ustedes bajan los impuestos a los ricos, debilitan los servicios públicos y los privatizan para hacer negocio con las empresas" apostilla.

INDEPENDENTISTAS DE PRIMERA Y CIUDADANOS DE SEGUNDA

A renglón seguido, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha seguido con las críticas al Ejecutivo por el concierto pactado con ERC y le ha acusado de generar "independentistas de primera y ciudadanos de segunda".

Además le ha acusado de promover el sistema de financiación autonómica solo "cuando necesitan una investidura" mientras el PP, defiende, trabaja en un modelo común. "Mientras usted estaba pendiente de comprar voluntades y de los siete votos del señor Puigdemont, las 14 comunidades autónomas del PP estábamos trabajando en un marco común", ha lanzado.

Asimismo, le ha pedido que "no amenace a los presidentes de las comunidades autónomas" y ha asegurado que si el Gobierno trae al Congreso un sistema de financiación autonómica, las comunidades autónomas gobernadas por el PP "trabajarán para mejorarlo". No obstante, ha advertido de que si quiere a las CCAA para "confrontar y mercadear" con los servicios públicos, no se lo van a permitir.