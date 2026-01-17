García (Adelante): "No permitiremos la investidura de la derecha; como sea un plebiscito pierde Moreno"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante su entrevista con Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, asegura, ante la posibilidad de que las elecciones autonómicas que se celebrarán este año sea de nuevo un debate sobre un PP-A con mayoría absoluta renovada para evitar así su dependencia de Vox, "como sea un plebiscito sobre Juanma Moreno va a perder Juanma Moreno".

Sobre la posición que adopte Adelante Andalucía en la hipotésis de que los actuales tres grupos de izquierda del Parlamento de Andalucía, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante, sumasen para formar un gobierno de coalición tras las elecciones autonómicas previstas en el primer semestre de este 2026, señala García que "lo hemos dicho muchas veces: nosotros ni por activa ni por pasiva vamos a permitir en una investidura que gobierne la derecha".

Advierte igualmente en el marco de una entrevista con Europa Press sobre la identidad y personalidad de su partido que "somos una izquierda independiente del Partido Socialista" y plantea aquí que "en Andalucía ya sabemos lo que suponen los gobiernos del Partido Socialista", pero de la misma forma se reafirma en que "no vamos a dejar gobernar a la derecha".

Ante la hipótesis de un escenario de un posible gobierno de izquierdas replica que "ojalá lo lidere Adelante Andalucía" y defiende que "la solución a los problemas de los andaluces pasa por echar a las derechas pero sin volver a los modelos anteriores que ya fracasaron, sin volver a los que iniciaron las privatizaciones de la sanidad, si no mirar hacia el futuro, a mirar a otra cosa".

Cuando se le insta a precisar que ese apoyo supondría dar los votos para formar gobierno sin incorporarse a él reconoce que "esa es la idea, pero a lo mejor es al revés: es el Partido Socialista el que tiene que prestar los votos a Adelante Andalucía".

Si los electores han perdido el miedo a la advertencia de un posible gobierno de coalición de PP y Vox cree que "el problema es cuando la izquierda defrauda, cuando la izquierda no cumple" porque de esa forma "se está alimentando a la derecha".

Entonces alude a la propuesta lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de rebajar los impuestos a los propietarios que alquilen inmuebles y no suban la renta supone "perdonarle los impuestos a los caseros" y de esa forma "tú lo que estás es defraudando y cuando la gente se siente defraudada, se cabrea y vota al odio".

"Necesitamos una izquierda que cumpla", afirma en este sentido, mientras avisa que "cuando la gente se siente engañada, mucha gente dice lo mando a tomar viento fresco y voto al que más me alimenta mi cabreo", por lo que avisa que "no quiero alimentar el cabreo de la gente, quiero alimentar la esperanza".

Plantea un ejemplo de respuesta con la situación de la vivienda, donde retrata que "hay 640.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión en Andalucía" y ante ese escenario apuesta por una respuesta donde "se diga o se ponen en alquiler accesible automáticamente o te las voy a expropiar y 640.000 viviendas a disposición de los andaluces automáticamente".

Considera que "una izquierda pegada al territorio que plantee soluciones y que las cumpla, que venga a impugnar una situación injusta, eso es lo que le siega los pies a la derecha".

Sobre la elección de María Jesús Montero como candidata del PSOE de Andalucía, tarea que simultanea con su responsabilidad como vicepresidenta y ministra, y su contribución a mejorar los resultados de la izquierda, rehúsa hacerlo porque "no es mi labor" y plantea que "puedo hacer una crítica de ella como ministra de Hacienda, que lo he hecho".

Reivindica José Ignacio García que "sí sé lo que estamos haciendo nosotros y es que yo vivo 24 horas, 7 días en semana, en cuerpo y alma por Andalucía", ya que esgrime que "mi labor es hacerle oposición a Moreno Bonilla, la oposición más contundente posible y plantear alternativas", mientras defiende "solo tener puesto la cabeza y el corazón en Andalucía y en los intereses de los andaluces y andaluzas".

"DESGASTE ENORME" DE MORENO TRAS LA CRISIS DEL CRIBADO DE CÁNCER

Indica al Partido Popular de Andalucía sobre las andaluzas que "ellos no lo están viendo", se remite aquí a la última encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) acerca del dato de que el presidente andaluz "ha bajado más de un 16% en popularidad, en aceptación", por lo que apunta a "un desgaste enorme" en la figura de Moreno, mientras apela a un escena donde "cada vez que uno se mete en Clicsalud y ve que no hay cita en los centros de salud, de quien se acuerda es de Juanma Moreno".

"Cuando las cosas se ponen feas de verdad y nos preocupamos y nos dan una mala noticia en el médico y las pruebas te las dan para dentro de tres, cuatro meses, de quien nos acordamos es de Juanma Moreno", sigue explicando sobre el desgaste de su figura.

"El Juan Manuel Moreno impoluto del traje perfecto de la sonrisa profiden, el novio de Andalucía, ha desaparecido por completo", prosigue ahondando sobre la erosión política de Moreno, que este mes de enero cumple siete años desde su primera toma de posesión en enero de 2026.

"Creo que el Partido Popular está invirtiendo toneladas de propaganda en intentar que los andaluces no se den cuenta de eso, pero se están equivocando, esa imagen se ha derrumbado", remacha su reflexión en este sentido.

El propio Moreno reconoció en diciembre en Barcelona en la presentación de su libro, Manual de convivencia, la pérdida de seis puntos de apoyo al PP por la crisis de las mamografías del cribado de cáncer de mama, apunta José Ignacio García como "curioso" que Adelante preguntó en el Parlamento por las mujeres que habían desarrollado cáncer y "nos dicen, no".

Insta al Gobierno andaluz y al PP a que "deberían mirar menos los datos de las encuestas y más los datos de cuántas mujeres han desarrollado cáncer debido al error del cribado del cáncer de mamá", advierte que "sea ese el único error" y lo sitúa como "la punta del iceberg" tras considerar que "los ocho millones y medio de andaluces y andaluzas ya sabíamos que la sanidad pública se la estaban cargando".

"Ahora hemos visto reflejado de la manera más dolorosa posible los efectos de esa privatización", ahonda sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía, para señalar que esa situación "nos ha tocado el estómago, las tripas a todo el mundo".

Además del problema con el cribado de cáncer considera que el problema de fondo es "que hemos perdido el derecho a tener un médico, una médica de cabecera que nos atienda en tiempo y que hay millón y medio de andaluces en lista de espera".

Preguntado si cree que esa denuncia de la oposición sobre la sanidad pública ha calado en el electorado, en la población, responde con un "sí" y que desde un punto de vista político el propósito debe ser "plantear que se pueden hacer las cosas de forma diferente, plantear una alternativa", para precisar aquí que "la alternativa no es volver al modelo anterior" por cuanto "el inicio de los conciertos sanitarios lo empezó el PSOE, lo empezó la señora Montero".

"La alternativa no es ni quedarnos con lo que estamos ahora, que es nefasto, ni volver a lo anterior, sino plantear una alternativa, una forma de gestionar diferente, donde la prioridad política no sea enriquecer a determinadas empresas sanitarias, sino la prioridad política sea que la gente pueda estar atendida en tiempo y con calidad", ahonda sobre cómo debe ser la prestación sanitaria.

"Que los usuarios o las usuarias no seamos un número más y que la gente no se tenga que hacer un seguro privado", apostilla José Ignacio García, quien considera que "un dirigente de la Junta de Andalucía no debería tener nunca un seguro privado de salud para que le preocupara que la sanidad pública funcionara bien".