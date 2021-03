García critica a Junta por "pedir una cuota en el reparto" del fondo de 11.000 millones y dice que "no es el criterio"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha afirmado que la Junta de Andalucía" parece que es experta en reclamar siempre una cuota en el reparto de fondos públicos", para añadir que "no es el criterio, ni por población ni por otros aspectos relacionados con lo que ellos están estableciendo" en el caso del

plan de ayudas dotado con 11.000 millones que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para diferentes sectores.

Así ha respondido la delegada en declaraciones a los periodistas en Sevilla al ser preguntada si se verá colmada la petición de la Junta de que Andalucía perciba el 20% de este plan de ayudas dotado con 11.000 millones, para añadir que en este caso "se habla de un paquete de ayudas públicas y existe la posibilidad de que concurran todas las empresas que van a ser beneficiarias de los sectores que precisamente se han visto más afectados y están sufriendo más la situación de esta crisis sanitaria".

"No se mira el origen de esos sectores", ha incidido García, que ha añadido que "Andalucía, por nuestro PIB y por el tejido empresarial, ha sido una de las más afectadas", pero "no hay que verlo tanto 'esto es lo que me corresponde por ser Andalucía', sino que nuestras empresas han sido una de las más afectadas y podrán concurrir en igualdad de condiciones con el resto de empresas del resto de las comunidades autónomas".

Así, la delegada del Gobierno en Andalucía ha insistido en que "habrá unos criterios objetivos iguales para todas las empresas que puedan concurrir a estas medidas que el Gobierno de España concretará y aprobará mañana en ese Consejo de Ministros extraordinario".