García destaca el "importantísimo" aumento del 22% en materia de trasplantes en Andalucía, con un 10% más de donaciones

797829.1.260.149.20230910114450 La consejera de Consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante una entrevista concedida a Europa Press, en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado el "importantísimo" aumento hasta mediados de agosto de casi un 22% en la actividad de trasplantes de órganos en Andalucía, con un 10% más de donaciones que el año anterior.

"Es un dato importantísimo", ha destacado la consejera en una entrevista a Europa Press, en la que ha querido dejar claro que "lo más importante son, por un lado, los andaluces que dan el consentimiento, y por otro, los equipos de trasplante que funcionan fenomenal y totalmente coordinados, consiguiendo de esa manera que todos los órganos que se donan de una manera rápida y eficaz sean distribuido en Andalucía".

Concretamente, los hospitales andaluces registraron, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023, un total de 646 trasplantes de órganos, un 21,7% más de actividad que la registrada en el mismo periodo de 2022 --cuando se contabilizaron 531 trasplantes--.

Del total de trasplantes realizados, 397 fueron renales --17,5% más que en 2022--, 154 hepáticos --16% más que el año anterior--, 31 cardíacos --24% más que en 2022--, 51 pulmonares --82% más-- y 13 pancreáticos --62,5% más--. En estos primeros meses del año, todos los programas de trasplante de órganos han experimentado un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, García ha subrayado que la "solidaridad" de las familias que han dicho sí a la donación se refleja en una "tasa de aceptación del 84%". Esta solidaridad ha permitido contabilizar en estos primeros meses de 2023 un total de 278 donaciones de órganos, un 10% más que el año anterior --en el que se registraron 252--.

También ha crecido la donación de tejidos en más del 13% respecto al mismo periodo de 2022, pasando de 154 a 175.

La titular de Salud ha insistido en que "una de las cosas más importantes que se puede hacer en la vida es donar un órgano". No obstante, ha indicado que el problema surge cuando las familias se encuentran en esa situación y "su familiar no ha dicho con antelación qué es lo que a él le gustaría hacer, con lo cual la decisión es difícil y complicada".

De este modo, ha pedido a los andaluces que "plasmen su deseo para no poner en conflicto a su familiares". "Existe el carné de donante, que está muy bien tenerlo, pero simplemente lo que estás haciendo es decir que te gustaría ser donante, no obliga a nada si no existe un consentimiento de la familia", por lo que "con decir a la familia que donarías los órganos no habría ningún problema", ha concluido Catalina García.